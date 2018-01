Rousseff admite que el PT no tiene un "plan B" si Lula no es candidato

La expresidenta brasileña Dilma Rousseff afirmó hoy que el Partido de los Trabajadores (PT) no tiene un "plan B" en caso de la justicia ratifique la condena de Luiz Inácio Lula da Silva y le inhabilite para presentar su candidatura a las presidenciales de octubre.

"No existe Plan B" para sustituir a Lula en la elección, "no somos nosotros quienes resolveremos esta contradicción, es una contradicción entre el hecho de ser inocente y estar siendo acusado", dijo Rousseff (2011-2016) en un encuentro organizado por la izquierda en Porto Alegre, en vísperas del juicio contra su padrino político.

"Para nosotros, él es inocente y las personas inocentes pueden concurrir (a las elecciones)", afirmó la expresidenta, que insistió en denunciar que el proceso judicial contra Lula está marcado por "un abuso de poder".

También la presidenta del PT, la senadora Gleisi Hoffmann, reiteró que "la única sentencia posible" para Lula es la absolución y cargó contra lo que calificó como la "dictadura de la toga" en el poder Judicial.

Lula, que gobernó Brasil entre 2003 y 2010 y encabeza todas las encuestas electorales, fue condenado en primera instancia a nueve años y medio por corrupción.

El próximo miércoles, un tribunal de segunda instancia de Porto Alegre tendrá que pronunciarse sobre la condena y, en caso de ratificarla, el expresidente podría quedar inhabilitado para concurrir de nuevo a unas elecciones.

Simpatizantes del Partido de los Trabajadores han acampado ya en las inmediaciones de la sede del tribunal para expresar su respaldo a Lula, pese a que el exmandatario no ha confirmado aún si estará presente en la audiencia, dado que el juez no le interpelará y no está obligado a concurrir.

