Edward James Olmos dirigirá y protagonizará "The Devil Has a Name"

El actor y cineasta estadounidense de origen latino Edward James Olmos dirigirá y protagonizará la cinta "The Devil Has a Name", informó hoy la productora True Navigator por medio de un comunicado de prensa.

Edward James Olmos estará acompañado en el elenco de esta película por David Strathairn, que recibió una nominación al Óscar por su papel en "Good Night, and Good Luck" (2005).

Inspirada en hechos reales, "The Devil Has a Name" es una comedia negra sobre la avaricia y el medioambiente en la que un granjero lucha contra una poderosa compañía petrolífera por haber contaminado sus aguas.

Nacido en Los Ángeles (California) dentro de una familia de origen mexicano, Edward James Olmos ha desarrollado una larga carrera interpretativa.

Destacan las películas "Blade Runner" (1982), "The Ballad of Gregorio Cortez" (1982), "Stand and Deliver" (1988) o "Selena" (1997), así como la serie televisiva "Battlestar Galactica".

Como realizador, ha dejado su firma en los filmes "American Me (1992) y "Walkout" (2006).

Comentarios