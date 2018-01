"Jumanji" se aferra al número uno por tercera semana seguida

"Jumanji: Welcome to the Jungle" se mantuvo en el primer puesto de la taquilla estadounidense una semana más con una recaudación estimada de 20 millones de dólares, informó hoy la web especializada Box Office Mojo.

La cinta, protagonizada por Dwayne Johnson, Jack Black y Kevin Hart, se ha convertido en el título de mayor éxito en EE.UU. para el estudio Sony Pictures, sin tener en cuenta la saga "Spider-Man".

En el filme, cuatro compañeros de instituto son absorbidos por un videojuego que los transporta a una peligrosa jungla. Allí adquieren nuevas personalidades con el objetivo de llegar al final de la partida con vida y así recuperar sus apariencias originales.

El debut de "12 Strong" obtuvo la segunda plaza con 16,5 millones de dólares.

El dilema de un soldado de EE.UU. que deja a su mujer e hijos para luchar contra los talibanes en Afganistán da forma al tejido emocional de la cinta, protagonizada por Chris Hemsworth y dirigida por Nicolai Fuglsig.

El tercer puesto fue para "Den of Thieves", protagonizada por Gerard Butler y Curtis "50 Cent" Jackson, con 15,3 millones de dólares.

En esta obra, una unidad del Departamento de Policía de Los Ángeles, conocida por ser la más exitosa a la hora de evitar situaciones de robos, hace frente a una banda que pretende saquear la reserva federal.

En el cuarto lugar aparece "The Post", con 12,2 millones de dólares.

El filme de Steven Spielberg, con Tom Hanks y Meryl Streep, narra los acontecimientos que tuvieron lugar en 1971, cuando dos de los principales periódicos estadounidenses decidieron abogar por la libertad de expresión y publicar documentos secretos del Pentágono ocultos durante décadas.

Por último, "The Greatest Showman" completó la lista con 11 millones de dólares.

Hugh Jackman interpreta en este musical a Phineas Taylor Barnum, un empresario pionero que revolucionó en Estados Unidos el espectáculo del circo.

