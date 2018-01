Ed Sheeran se retirará de la música

El anuncio este pasado sábado de que Ed Sheeran se había comprometido con su novia Cherry Seaborn ha confirmado lo evidente, que su relación sentimental está completamente consolidada y encarrilada hacia la construcción de una vida en común, al mismo tiempo que ha abierto una incógnita sobre el futuro profesional del cantante: ¿durante cuánto tiempo más seguiremos disfrutando de sus canciones?

Tal y como ha comentado él mismo en el pasado, sus planes pasan por convertirse en padre antes de cumplir los 30, es decir, en algún momento de los próximos dos años, y según ha añadido ahora, a partir de entonces la música pasará directamente a un segundo plano.

"Mis niveles de ambición se van a reducir a cero en cuanto tenga niños", confirma. "Creo que mi actitud va a ser: 'Ya no me importa porque ahora tengo otra persona de la que ocuparme'. Y me parece que eso es algo completamente comprensible, porque cuando tienes hijos tus prioridades cambian y convertirte en un buen padre pasa a ser lo más importante", añade el intérprete en una entrevista al Daily Star.

En vista de que su paso por el altar se producirá más pronto que tarde, no resulta descabellado pensar que su debut en la paternidad llegará poco después, con el consiguiente parón musical al que hace referencia en sus declaraciones anteriores. Aunque esa perspectiva dejará sin duda desolados a sus fans, a Ed no parece quitarle el sueño la posibilidad de desaparecer de las listas de éxitos, teniendo en cuenta que sus hazañas en este sentido superan con creces las expectativas y los sueños que se marcó en su momento.

"Para ser completamente sincero, mi ambición está menguando un poco porque he logrado mucho más de lo que jamás pensé que podría conseguir. Ya no sé qué más hacer. Tengo la impresión de que cuando has llenado estadios, no puedes hacer nada mayor, porque qué más te queda por hacer. Cuando vendes quince millones de discos, ¿qué más puedes hacer en el siguiente?", reflexiona.

En el plano laboral, el músico se ha marcado un nuevo reto, por el mero hecho de contar con algún objetivo, que pasaría por hacerle la competencia a su buena amiga Taylor Swift -con quien mantiene una sana rivalidad- consiguiendo un número uno en la escena country estadounidense, para demostrar que, al igual que la cantante pudo dar el salto con éxito al pop, él puede hacer lo propio con el género musical en el que ella debutó.

"Mi nueva ambición no es precisamente una pequeña o una tontería. Quiero componer una canción de música country que alcance el número uno en alguna emisora de música americana. Sé que no es lo mismo que tocar en Wembley, pero es lo próximo para mí", explica.

