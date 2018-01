Manuel Peñalver, el nuevo velocista español que desafía a las estrellas

Carlos de Torres

Peri Lago Punta Negra (Argentina) 22 ene (EFE).- Se llama Manuel Peñalver, tiene 19 años y es de Torrevieja (Alicante). Viste en la Vuelta a San Juan el maillot del equipo italiano Trevigiani Phonix y en apenas tres semanas ha pasado de desear una foto de amistad junto a su ídolo, Fernando Gaviria, a salir en la foto del esprint disputándole la etapa.

Mucha diferencia entre una forma y otra de conseguir la foto. Desde la humildad juvenil, este nuevo esprinter admirador de Óscar Freire, se vio por derecho propio y aptitudes en la instantánea del momento crucial de la primera etapa de la Vuelta a San Juan. Era su debut profesional y ya le conocen los rivales de la prueba argentina, ya que además se enfundo el maillot verde de mejor sub'23.

La escena era inimaginable apenas unos días antes. "Estoy en el séptimo cielo, me parece un sueño. En mi estreno profesional nunca pensé que ya iba a conseguir un puesto importante. No tengo palabras, me siento muy feliz". Lloraba Peñalver en meta.

El ciclista de la Vega Baja, que empezó a montar en bicicleta a los 4 años y ganó su primera carrera con 5, tuvo el impulso de su padre, que corría como simple aficionado. Se trata de un producto de sus aptitudes, su ilusión y el trabajo de las escuelas de ciclismo de Torrevieja, donde se formó en todas sus categorías.

De ahí al campo aficionado en las filas del Gsport de Valencia, donde enseguida llama la atención de los espías de los grandes equipos. Josean Fernández Matxín se fijo en él y aunque no era discípulo suyo lo recomendó al Trevigiano italiano, en el que enseguida le entregaron la confianza necesaria para debutar en San Juan.

"Soy muy rápido y me gusta el esprint. En la primera oportunidad me metí a disputar, no tuve miedo, me lancé a la pelea", explicó a EFE Peñalver.

Aunque Freire es su ídolo "histórico", ahora admira a Fernando Gaviria. Sin pedirle una foto le reto en velocidad, con descaro juvenil y valentía.

"No me corto ante Gaviria ni ante nadie. En los primeros kilómetros vas un poco acobardado, pero luego te das cuneta de que eres uno más y entras a la lucha. Y si hay que meterle codos a Gaviria se los meto", dejó claro el ciclista alicantino.

Aficionado a "los deportes en general", a Peñalver le gusta pasar el tiempo libre con su pareja y con su familia, su padre Manuel, su madre Mariola y su hermana María, "gran deportista y bailarina".

Ante la temporada 2018 el nuevo talento español espera "aportar" su "grano de arena al equipo, y llegar a lo más alto del podio en esta nueva etapa con el Trevigiani".

Más adelante, el sueño de Peñalver está bastante definido, quiere correr en un equipo del World Tour y destacar en las grandes vueltas por etapas y en las clásicas, "en una Roubaix, Tour de Flandes o Milán San Remo, por ejemplo".

Palabras mayores. "Hay que ir poco a poco y tener los pies en el suelo", dice. Pero ya tiene las fotos con Gaviria, en plural, la de compañero de pelotón y la de rival directo. El futuro le espera y ha entrado a toda velocidad. Un talento a tener en cuenta en un país que sufre para sacar velocistas.

