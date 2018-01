Harry Kane, nombrado mejor jugador inglés del año

La Federación Inglesa de Fútbol (FA) ha hecho entrega este lunes al delantero Harry Kane (Tottenham Hotspur) del premio al mejor futbolista inglés del año 2017.

Kane, de 24 años, recibió el 75 % de los votos y toma el testigo del media punta Adam Lallana (Liverpool), quien fue condecorado el curso pasado.

"Siempre es especial representar a tu país, y ser votado mejor jugador inglés del año 2017 es un verdadero honor. Viví un año increíble", aseguró el ariete. "Ayudar a tu selección a llegar a un Mundial es el sueño de cualquier futbolista joven, y quiero darle las gracias a todos mis compañeros por ayudarme a conseguirlo", apuntó.

"Sin embargo, quiero darle gracias especialmente a todos los aficionados de los 'Tres Leones' por su apoyo tanto en Wembley como en los estadios de Europa donde hemos jugado. Ahora estamos ante un verano muy emocionante en Rusia", prosiguió.

Además, la FA hizo entrega también al joven guardameta Jordan Pickford (Everton -llegó el pasado verano procedente del Sunderland por 30 millones de libras-) del galardón a mejor jugador inglés sub-21.

Pickford fue pieza clave en el equipo sub-21 de Inglaterra que llegó a las semifinales de la Eurocopa de la categoría del pasado mes de junio e hizo su debut con la absoluta en noviembre, en el empate 0-0 ante Alemania en Wembley.

"Siento que ha sido un gran año. He trabajado mucho durante los últimos años. Fue decepcionante no llegar a la final del Campeonato de Europa, pero creo que mis actuaciones me ayudaron a llegar a la absoluta", comentó el portero, que se llevó el premio con el 33 % de los votos.

El máximo organismo del balompié inglés nombró también a Jodie Taylor (Seattle Reign FC) y a Lauren Hemp (Bristol City Women) como mejor jugadora y mejor jugadora inglesa joven del año, respectivamente.

