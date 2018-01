Dejé todo por River, estoy muy contento, es un club muy importante: Quintero

En diálogo con Sports Center, noticiero de ESPN, Juan Fernando Quintero comentó que ya existe un acuerdo entre River Plate y el Porto, y agregó que este mismo lunes viajará a Argentina para presentar exámenes médicos y unirse al club 'millonario'. "No fue fácil tener todas las ofertas en la mano y dejar todo por River", comentó emocionado.

"No fue fácil tener todas las ofertas en la mano y dejar todo por River. estoy muy contento, es un club muy importante, en el que quiero hacer historia", comentó el volante exAtlético Nacional y exIndependiente Medellín. Y agregó: "Voy a un grande del fútbol, no puedo decirle que no a un grande del fútbol".

Quintero aseguró que ya ha dialogado con Franco Armani, con quien compartió equipo durante su paso por Nacional y a que enfrentó el semestre pasado jugando para su rival de patio. "Tenemos una gran amistad por todo lo que vivimos en Nacional. Ya hablamos de lo que fue River... Espero encontrarlo bien y que podamos hacer cosas grandes con este club", mencionó al respecto.

El volante antioqueño se mostró agradecido por el cariño que le han brindado los hinchas del cuadro argentino a través de las redes sociales y extendió su apoyo para Edwin Cardona, Wilmbar Barrios y Frank Fabra: "Confío en ellos y obviamente como compatriota quiero lo mejor", comentó.

Quintero concluyó su intervención en ESPN asegurando que este mismo lunes viajara a Argentina y agregó que "ya hay un acuerdo entre los dos equipos".

