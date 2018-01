Gaviria:"El mejor del mundo es Sagan, por eso ha ganado tres Mundiales"

El colombiano Fernando Gaviria (Quick Step), primer líder de la Vuelta a San Juan, señaló al eslovaco Peter Sagan como el mejor esprinter del mundo, "por eso ha ganado tres Mundiales", aunque admitió que sus compañeros ya le ven "como un líder y la responsabilidad es cada vez mayor".

"Es complicado decir si soy o no el mejor del mundo, pero mirando los resultados el mejor es Peter Sagan, que ha ganado el Mundial tres veces seguidas. Cuando le iguale podría cambiar el orden", dijo Gaviria tras estrenar el maillot de líder de la Vuelta a San Juan.

Gaviria se refirió al desarrollo del esprint en el que se impuso con autoridad a todos sus rivales.

"Ha sido un esprint muy complicado y veloz, no había margen de error, tenía dos compañeros y han hecho un trabajo muy bueno. Ha sido una victoria importante para mi y para todo el equipo", dijo el velocista de La Ceja.

Siempre ambicioso, el colombiano dejó claro que siempre aspira "a ganar y hacer las cosas bien, y mientras me ponga un dorsal ese será el objetivo".

El líder del Quick Step reconoció que ha venido a San Juan "mejor preparado que otros años porque tengo más responsabilidad".

"Me veo como un líder y tengo que responder a las expectativas que se han creado sobre mi. Hoy se ha demostrado todo ese trabajo. Siempre me empleo al cien por ciento y para eso me preparo", concluyó.

