Semana clave para las investigaciones de la Ruta del Sol 3 en la Fiscalía

Este lunes la Fiscalía volverá a escuchar en interrogatorio al ex presidente de la Agencia Nacional de Infraestructura, Luis Fernando Andrade. La razón de citarlo está en las presuntas irregularidades en la adjudicación de un contrato para los estudios y diseños del Puente Largo en el municipio de Plato, Magdalena.

El contrato, al parecer, estaba fijado para que Yuma Concesionaria se lo ganara, según los investigadores, gracias a las gestiones de Roberto Prieto, ex gerente de la campaña Santos Presidente.

Andrade aseguró que no estuvo en la firma de ese contrato y quien sí lo firmó, el ex vicepresidente ejecutivo, Germán Córdoba, dijo en Hora 20 de Caracol Radio, que no recibió recomendaciones para adjudicarlo.

El viernes el señor Prieto tendrá una imputación de cargos por los delitos de tráfico de influencias, interés indebido en la celebración de contratos, enriquecimiento ilícito de particulares y falsedad en documento privado.

Supuestamente Prieto gestionó la firma de ese contrato y como retribución recibió 650 millones de pesos a través de una empresa que facturó estudios de topología y geología, servicios que de acuerdo con los investigadores, nunca se realizaron.

