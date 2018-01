Izquierda paraguaya muestra apoyo a expresidente brasileño Lula ante juicio

La agrupación política izquierdista de Paraguay Frente Guasu expresó hoy su apoyo "sin vacilaciones" al expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, quien este miércoles enfrenta un juicio en segunda instancia por corrupción, informó esa entidad.

La formación del expresidente paraguayo Fernando Lugo (2008-2012) se mostró "convencida de que (Lula) sabrá sortear, con el apoyo de su pueblo, las patrañas de la oligarquía y el imperialismo", con relación al proceso judicial en su contra, en el que en primera instancia se le condenó a nueve años y medio de prisión por corrupción pasiva y lavado de dinero.

La defensa del exmandatario brasileño explicó este sábado a Efe que el resultado del 24 de enero, cuando está previsto el juicio, será "favorable" al que fuera jefe de Estado y posible candidato del Partido de los Trabajadores (PT) para las elecciones presidenciales del próximo octubre.

Desde Paraguay, el Frente Guasu indicó su "convencimiento" de que Lula "debe volver al poder" en Brasil, "no solamente por la importancia que tiene para su pueblo, sino por la importancia que tiene para toda América Latina".

Destacaron además la importancia de que Lula puede presentarse como candidato a las elecciones generales brasileñas en octubre, ya que el año 2018 también es escenario de comicios en Paraguay, México y Venezuela.

"Desde esa perspectiva, las victorias del progresismo en esos países son de gran importancia para que los pueblos retomen el control de su destino", señalaron desde la izquierda paraguaya.

El mediático juicio que enfrenta el expresidente Lula será celebrado entre fuertes medidas de seguridad en Porto Alegre, la capital del estado de Río Grande do Sul (sur), donde está prevista la llegada de cientos de militantes convocados por partidos de izquierda, movimientos sociales y sindicatos para respaldarle.

El expresidente, uno de los líderes más carismáticos de Brasil, no ha confirmado todavía su presencia en la sala, dado que el juez aclaró que no le interpelará y que no está obligado a comparecer, pero está previsto que se reúna con la militancia y reafirme su deseo de ser candidato independientemente del resultado.

