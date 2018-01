Universidad de Copenhague espera a Puigdemont en su primera salida de Bélgica

La Universidad de Copenhague espera mañana al expresidente de la Generalitat de Cataluña Carles Puigdemont para un coloquio sobre el proceso independentista, en su primer viaje fuera de Bélgica desde que recaló en este país a finales de octubre tras salir de España.

El martes Puigdemont tiene previsto reunirse además con varios diputados daneses en la sede del Parlamento, según anunció uno de los impulsores del encuentro, Magni Arge, miembro de una formación independentista del territorio autónomo de las Islas Feroe.

Los tres partidos de la coalición de Gobierno danesa han anunciado que no acudirán a esa cita.

Sobre Puigdemont ya no pesa una orden europea de detención, después de que la justicia española retirara la que planteó en su momento para arrestarlo en Bélgica, pero desde su entorno se ha destacado que el viaje no está exento de riesgos y el Gobierno español ha avisado de que no tendrá impunidad aunque haya sido elegido de nuevo diputado.

"Si se activara la euroorden y se encuentra en Dinamarca, la Fiscalía actuará para que pueda ser detenido", subrayó hoy en una entrevista radiofónica el ministro español de Interior, Juan Ignacio Zoido.

El abogado del expresidente catalán, Jaume Alonso-Cuevillas, señaló por su parte en una radio catalana que si "el Estado español tiene la euroorden preparadísima (...) el riesgo de detención es bastante alto".

El coloquio de mañana en la Universidad de Copenhague, previsto para las 14.00 horas (13.00 GMT), está organizado por el departamento de Ciencias Políticas bajo el título de "¿Cataluña y Europa, en una encrucijada por la democracia?".

Puigdemont ya viajó a la capital danesa el pasado septiembre para inaugurar como presidente catalán la delegación de la Generalitat en los países nórdicos.

En aquella ocasión aprovechó también la visita para reunirse en el Parlamento danés con representantes políticos, entre los que se encontraban dos de las tres fuerzas que gobiernan Dinamarca, el Partido Liberal y Alianza Liberal.

En la reunión del martes no participarán para no involucrarse en asuntos españoles ni dar la impresión equivocada de que simpatizan con los separatistas catalanes, según han explicado.

El país nórdico estuvo presente el año pasado también en el discurso soberanista del expresidente de la Generalitat Artur Mas, quien en diversas ocasiones afirmó que Cataluña podría convertirse en "la Dinamarca mediterránea".

