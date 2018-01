Estoy muy ilusionado, ojalá pueda cumplir ese sueño pendiente: Luis Muriel

Luis Fernando Muriel, en diálogo con el Carrusel Caracol de Caracol Radio, se refirió a su sueño de estar con la Selección Colombia en la Copa del Mundo de Rusia 2018, el atacante no se desanima por haber estado ausente en las últimas convocatorias, por el contrario, se siente motivado a trabajar y esforzarse más.

"El profe Pékerman me conoce, sabe que le puedo cumplir y que le puedo aportar. Ya sea como delantero o como extremo, voy a cumplir mi función en la Selección", aseguró el hoy delantero del Sevilla nacido en Santo Tomás.

"Creo que no fui llamado en las últimas convocatorias por cuestiones de mi momento, habían jugadores que lo merecían más. Cuando he tenido regularidad y juego, siempre he sido llamado a la Selección", agregó al respecto.

"Más que preocuparme, el hecho de no ser llamado a la Selección me llena de motivación para esforzarme más y seguir trabajando... Estoy muy ilusionado y ojalá que pueda cumplir ese sueño que tengo pendiente", concluyó.

Con Vincenzo Montella, Luis Fernando Muriel ha ganado regularidad en el Sevilla, el atacante marcó en la victoria de su equipo 3-0 en campo del Espanyol, llegando a cinco anotaciones en la presente temporada, cuatro en la Liga Santander y una en la Copa del Rey.

