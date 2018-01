Deseo que las cosas se solucionen, juegan en el club más grande del país: Riquelme

Juan Román Riquelme, exjugador de Boca Juniors e ídolo del club argentino no quiso tomar partido sobre la situación que atraviesan los colombianos tras la acusación de dos mujeres por agresión física.

En entrevista con el canal ESPN, Riquelme dijo sobre Edwin Cardona y Wilmar Barrios “Cuando uno no vive las cosas prefiero no opinar, no me gusta vivir de los comentarios porque no tengo porque hacerlo, yo solamente deseo que las cosas se solucionen, que mi club siempre se encuentre bien, está claro que juegan en el más grande del país, lo único que pido es que disfruten muchísimo, después no puedo opinar de lo que pasó porque no sé, no estuve ahí, no tengo gente conocida que me pueda contar algo”, dijo al canal deportivo”.

Por ahora los jugadores no hacen parte del grupo de concentrados que disputará el clásico con River Plate en el Torneo de Verano.

