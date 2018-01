La Sala Penal de la Corte mantiene sus competencias: Procurador

La reforma constitucional que crea la doble instancia para los aforados, es decir, les da la posibilidad de apelar los fallos dentro de la corte suprema de Justicia, no afecta la competencia que tiene el ente regulador, aseguró el Procurador Fernando Carrillo.



“Nosotros tenemos una gran preocupación y es que pretendan poner en entredicho unas competencias de la sala penal de la Corte Suprema. Hemos exhortado al Gobierno Nacional y al Consejo Superior de la Judicatura para que implemente a la mayor brevedad esa logística que se necesita para que funcione la segunda instancia”, dijo.



Mientras eso no suceda, agregó, “conserva la plenitud de sus competencias la sala penal de la Corte”.



Según el procurador la sala penal es la que lleva los procesos más importantes en materia de corrupción y serían cerca 460.



La sala penal de la Corte también se pronunció al respecto. Lo hizo en el juicio del ex magistrado Jorge Ignacio Pretelt y allí explicó que hasta que no se nombren los magistrados y se ponga en práctica esta reforma -en donde ellos pasan a ser la segunda instancia-, siguen manteniendo la competencia en todos los procesos.

