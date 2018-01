El Tour es el Tour y también sueño con ganar allí: Fernando Gaviria

Fernando Gaviria (Quick Step), regresa a Argentina, de nuevo a la Vuelta a San Juan, para lanzar una temporada ambiciosa en la que el ciclista de La Ceja, de 23 años, espera estrenarse con victorias en el Tour de Francia, "la carrera donde todos quieren ganar", después de un debut con 4 victorias en el Giro 2017.

"El Tour es el Tour y allí van los mejores. Claro que me gustaría ganar en esa carrera y para ello me voy a preparar. Quiero llegar en las mejores condiciones", dijo.

Gaviria no olvida su debut en Argentina hace tres años, concretamente en el Tour de San Luis, cuando ganó dos etapas, batiendo al entonces mejor esprinter del mundo, el británico Mark Cavendish.

"Está claro que Argentina me da suerte y San Juan es un sitio ideal para lanzar la temporada y preparar el resto del año. Espero al menos igualar los dos triunfos del año pasado".

El velocista del Quick Step, equipo que le captó tras su exhibición de 2015 en San Luis, logró 14 triunfos en 2017, cifra récord igualada por el alemán Kittel y el italiano Mareczko, y será el hombre a batir en las llegadas masivas de la Vuelta a San Juan

"La temporada 2017 me ha dado mucha confianza y quiero continuar progresando porque todavía no he demostrado todo mi potencial", advierte.

Hace un año, Gaviria compartió galones en San Juan con el legendario belga Tom Boonen, que preparaba su despedida, pero esta vez tendrá la colaboración del argentino "Maxi" Richeze, su lanzador,

"Ganar nunca es fácil. Hay que estar bien preparado y tener un buen equipo a tu lado, pero, incluso así, nunca puedes estar seguro del triunfo, aunque confío en continuar con mi buena racha en Argentina y para eso me he estado preparando durante el invierno", explicó.

El velocista antioqueño debutara en el Tour de Francia, pero antes tratará de ganar la Milán-San Remo, su primer gran objetivo.

Gaviria siempre recordará su triunfo en la tercera etapa del Giro 2017, algo muy especial."

"Fue mi primer triunfo en una gran vuelta y pude rematar un gran trabajo de todo el equipo, en referencia a que el Quick Step formó un abanico en los últimos kilómetros que sorprendió a sus rivales.

"Mi familia estaba en la meta", sigue recordando. "Fue uno de los momentos más bonitos de mi carrera, y además me puse la maglia rosa. Un día que siempre recordaré", concluyó.

