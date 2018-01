Nibali:"Aún no estoy forma, pero sí motivado para intentar algo importante"

El italiano Vincenzo Nibali (Bahrain), único ciclista en activo ganador de las tres grandes, honor que comparte con Jacques Anquetil, Felice Gimondi, Eddy Merckx, Bernard Hinault y Alberto Contador, se encuentra "lejos de la mejor forma, pero motivado para intentar algo importante" en la Vuelta a San Juan (Argentina), que comienza este domingo.

"Estoy motivado y contento por volver a esta carrera. Debutar en Argentina, y en este caso en la Vuelta a San Juan es una tradición que me da suerte el resto de la temporada, así ha sido en los años precedentes también en San Luis. Es la primera carrera y está claro que mi estado de forma no es el óptimo, pero me gustaría intentar hacer algo importante, como ganar una etapa", dijo.

Aunque Nibali ya tuvo la experiencia de imponerse en el Tour de San Luis 2010, antes de la salida de San Juan no quiere marcarse objetivos para la ronda sanjuanina.

" Ganar la carrera será difícil, pero el año pasado estuve a punto de lograrlo con una fuga desde lejos. Volveré a intentarlo", advirtió el Tiburón

Aunque el año 2017 fue bueno para el ciclista siciliano con 4 victorias: Vuelta a Croacia, 1 etapa del Giro, 1 en la Vuelta a España y el Giro de Lombardía, además del tercer puesto en el Giro y segundo en la Vuelta, Nibali confía en igualar al menos esas marcas en 2018.

Aún pendiente de lo que pueda suceder con el caso de Chris Froome, cuya posible sanción otorgaría la Vuelta a Nibali, el líder del Bahrain tendrá como principal objetivo el Tour de Francia, aunque también manifestó su intención de luchar por las clásicas de primavera, especialmente la Lieja-Bastoña-Lieja, sin olvidar un Mundial que este año se adapta a los escaladores.

"El Mundial de Innsbruck ofrece un recorrido duro, que se puede adaptar a mis características, y será otro objetivo para mí", concluyó.

