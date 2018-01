Sevilla: "Aún siento nervios e ilusión por competir, vengo a por todo"

El español Óscar Sevilla (Medellín), de 41 años y 20 de profesional, tratará de conquistar lo más alto del podio en la Vuelta a San Juan que comienza este domingo en la ciudad argentina, meta que no pudo alcanzar en 2017 por tan solo 14 segundos, que fue el tiempo que le sacó el holandés Bauke Mollema, ausente en esta edición.

En buen estado de forma y como siempre motivado como el que más, el ciclista de Ossa de Montiel (Albacete), pero afincado en Colombia, no descarta nada después de la experiencia vivida hace un año.

"Aunque me encuentro bien no estoy al cien por cien. Voy cumpliendo años y no sé cómo reaccionará el cuerpo, pero si estoy aquí es para darlo todo, traigo un buen equipo y vamos a luchar. Además, ahora conozco la carrera, el calor me va muy bien y me siento como un niño que va a poder correr otra vez con los grandes", señaló a EFE Óscar Sevilla.

El líder del Medellín, quien asegura que no tiene "miedo a nadie", sacó importantes conclusiones el año pasado y esta vez tratará de aplicarlas para asaltar el primer lugar del podio.

"Acabar segundo el año pasado no fue ninguna sorpresa para mí porque me había preparado como si fuera a disputar el mismísimo Tour de Francia. Esta vez confío en mejorar el resultado, ese es el objetivo, pero está claro que tampoco será fácil".

Mejor joven del Tour 2001 y segundo en la Vuelta aquel año, Sevilla se aferra a sus ganas de entrenarse y de sacrificio para seguir dando guerra en el pelotón. En 2017 obtuvo 6 victorias, una de ellas la Vuelta a Madrid,

"No tengo necesidad de seguir en activo, pero mantengo la pasión, me siento feliz siendo ciclista y soy el primero en salir a entrenar. Todavía siento nervios en el estómago cuando voy a competir", explica.

Sevilla se entrena habitualmente con la elite del ciclismo colombiano, entre ellos Esteban Chaves y Egan Bernal, a quienes aconseja apoyado por sus dos décadas de profesional.

"Me enorgullece cuando Henao o Chaves, por ejemplo, me dan las gracias, pero aunque yo intenté enseñarles la manera de alimentarse, de correr, de entrenar y de descansar que había en Europa, el mérito es de ellos. Yo no he inventado nada, simplemente aporté lo que sabía. Al principio, cuando entrenaba con una 'cabra' y competía con ella en las cronos de Colombia, algunos me decían: 'Te vas a enterrar'.

Pero vieron mis resultados y, poco a poco, todos me fueron copiando. Yo disfruto enseñando lo que sé y cuando los primeros colombianos de esta nueva generación empezaron a ir a Europa les decía: 'Ahora que ves cumplido tu sueño, no te rajes: no te acomplejes y aprovecha la oportunidad", que es lo que están haciendo muchos de ellos.

Preguntado por Egan Bernal, el colombiano vencedor del Tour del Porvenir y fichaje del Sky de Chris Froome, el ciclista español no dejó dudas sobre la proyección de la nueva perla del ciclismo,

"Será muy bueno, un campeón, no tengo duda. Se trata de un enorme escalador que va muy bien contrarreloj . Está en formación, pero lo tiene todo para triunfar. Tiene condiciones, buena cabeza, es calmado y tiene ganas de aprender. Es un chico muy maduro para su edad (21 años)", dijo Sevilla.

Bernal es uno de los corredores habituales en los entrenamientos de Sevilla, ya que reside a 20 kilómetros del manchego.

"Es mejor que Nairo Quintana a su edad, tiene un estilo fino y elegante. Hará la Vuelta para aprender y posiblemente se traslade a vivir a Bilbao. En dos años puede ser el líder del Sky. Este chico va muy rápido", concluyó.

