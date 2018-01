Estoy extremadamente agradecido de no haberme quitado la vida: Michael Phelps

El estadounidense Michael Phelps, máximo ganador de medallas doradas en los Juegos Olímpicos y el que es para muchos el mejor nadador de la historia, reveló que durante su carrera ha tenido episodios depresivos que le han llevado a pensar en el suicidio.

"Después de cada Olimpiada, creo que tuve un período de depresión", afirmó Phelps en el marco de una conferencia sobre salud mental llevada a cabo en Chicago.

El nadador más ganador de la historia contó que fue después de los Juegos Olímpicos de Londres 2012 cuando estuvo más cerca de acabar con su vida.

"Nunca había estado tan mal, me encerré en mi habitación durante tres o cinco días y no comía, apenas dormía. No tenía ganas de vivir", dijo el estadounidense de 32 años.

Phelps se muestra contento por no haber llegado al suicidio, recordando que no fue una situación fácil y que le costó dejar de pensar en atentar con sí mismo. "Estoy extremadamente agradecido de no haberme quitado la vida", afirmó.

El estadounidense se refirió a las personas depresivas y que tienen intenciones de suicidarse, pidiéndoles que buscaran ayuda profesional y no tuvieran temor de hablar sobre su situación. "Recuerdo mi primer día de tratamiento, estaba temblando, estaba demasiado nervioso para el cambio que quería dar, necesitaba saber qué me estaba pasando", narró el deportista.

Michael Phelps contó que su primera decaída posterior a unos Juegos Olímpicos fue en Atenas 2004, cita donde ganó cuando medallas de oro.

