Tom Brady no despeja la incógnita sobre si jugará ante los Jaguars

Vincent Maserrat

Foxborough (Massachusetts, EE.UU.), 19 ene (EFE).- La incógnita sobre si el mariscal de campo estelar de los Patriots de Nueva Inglaterra, Tom Brady, va a jugar el domingo el partido por el título de la Conferencia Americana ante los Jaguars de Jacksonville se mantiene después que ofreciese hoy la última rueda de prensa previa al encuentro.

Brady se presentó al podio con guantes rojos cubriendo sus manos, alimentando la especulación sobre la lesión que sufrió el pasado miércoles durante el entrenamiento con el equipo y que le impidió trabajar ayer, jueves, con el resto de los compañeros.

Durante su encuentro con los periodistas, Brady no ofreció ni una sola pista de como se encuentra realmente, como evoluciona la lesión y lo más importante si podrá jugar el domingo.

Brady fue categórico al señalar que no hablaría sobre su mano lesionada previo al partido que los Patriots van a disputar frente a los Jaguars en la defensa del título de la AFC de la Liga Nacional de Fútbol Americano (NFL).

El legendario mariscal de campo no entró ni tan siquiera a discutir u ofrecer detalles de como se produjo la lesión, que de acuerdo a fuentes cercanas al equipo se generó tras chocar con un compañero mientras entregaba el balón a un corredor para una jugada por tierra.

"No hay nada que ver aquí", declaró Brady al inicio de la conferencia. "No hablaré sobre eso", indicó en respuesta a las repetidas preguntas sobre su lesión en la mano al tiempo que aseguró que "he jugado muchos partidos con dolor".

Lo anterior fue entendido en clave, que a pesar de estar realmente con algún tipo de lesión, que le molesta, también tiene la disposición y el convencimiento que va a estar presente cuando llegue la hora de saltar al terreno de juego del Gillette Stadium.

A la pregunta concreta de si estaría disponible para formar parte del equipo titular que inicie el partido del domingo, Brady respondió con un diplomático "ya veremos", que dio opción a cualquier tipo de interpretación.

Lo que si confirmó fue que había podido trabajar con el resto de los compañeros durante la sesión de entrenamiento que había tenido hoy todo el equipo.

"Estuve en el campo junto con el resto de los compañeros durante todo el entrenamiento y como siempre fue divertido, a la vez que de gran utilidad", expresó Brady, de 40 años. "Nuestro objetivo debe estar puesto en el partido del domingo y el rival que tendremos que enfrentar".

En este sentido, Brady reconoció que el duelo contra los Jaguars, a los que los Patriots no se enfrentaron en la temporada regular, será un "gran reto".

"Pienso que el equipo ha hecho un gran trabajo hasta este momento y será, sin discusión, un gran partido", destacó Brady. "Enfrentarse a un buen equipo que está equilibrado en todas las facetas del juego significa que tendremos que hacerlo muy bien".

Brady también respondió preguntas sobre su relación con el coordinador ofensivo, Josh McDaniels, con quien tuvo una discusión durante un partido de la temporada regular en el Gillette Stadium contra los Bills de Buffalo, para definirlo como una persona "preparada" y "diligente".

Sin entrar en más valoraciones, Brady reiteró que se sentía muy bien el poder jugar y trabajar bajo su dirección por todo lo positivo que aporta al equipo.

Brady no dio opción a más preguntas y acabó la rueda de prensa con los periodistas con un "nos vemos", antes que un portavoz de los Patriots le avisará que su tiempo había concluido.

Por su parte, el entrenador en jefe de los Patriots, Bill Belichick, mantuvo la misma posición que Brady al decir que no iba a hablar nada relacionado con la lesión del mariscal de campo estelar.

Sin embargo, si dejó claro que todo el equipo trabaja de cara al partido del domingo con el convencimiento que Brady será el mariscal de campo que salga como titular frente a los Jaguars.

En la misma línea que habló Belichick se expresó el receptor abierto tejano Danny Amendola, quien confirmó que durante la sesión de entrenamiento recibió pases de Brady.

"Trabajamos con la misma intensidad de siempre, y mantuvo la misma dinámica, la de mostrar lo duro y guerrero que es cuando esta en el campo", destacó Amendola.

Otro jugador clave en la ofensiva de los Patriots, el corredor Dion Lewis indicó ante los periodistas que el no fue el jugador que participó en la lesión de Brady y tampoco se percató cuándo ocurrió.

"No fui yo", explicó Lewis con una sonrisa. "No vi cuando pasó. Por lo que hablé con los demás sabía que estaría bien. Ya saben, es Tom, así que sin importar la situación él se va a asegurar de estar allá afuera el día del partido así que nadie está realmente preocupado".

