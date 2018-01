Por ley se reduciría el precio del Soat hasta en un 20 por ciento

El senador del Partido de La U, Armando Benedetti, radicó, en la Secretaría del Senado, un proyecto de ley que busca crear un incentivo económico en el Soat para quienes no se accidenten y castigue a los que frecuentemente se accidentan, tanto para conductores de moto como automóviles. Explicó, también, que hay cinco multas que tienen una sanción mayor para las motos que para un automóvil, lo cual es un “despropósito”.

“Ir en contravía, transitar por un andén o no obedecer una señal de pare tiene una multa mayor para los motociclista. Igualmente, el 52 por ciento de las personas que laboran o trabajan usan moto. Por eso, es importante favorecerlas con este proyecto de ley”, dijo.

Frente al Soat el senador denunció que este presentó un incremento del 4% más de lo que aumentó el mínimo para el presente año, lo que calificó de una situación “desigual” para más de 13 millones de vehículos matriculados actualmente en el país, de los cuales 7 millones 400 mil son motos.

La iniciativa legislativa contempla el incentivo de la siguiente manera: quien no use el Soat durante un año tendría una disminución en Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito del 5 %, el siguiente año si no presentó ningún accidente del 10 % y el tercer año del 20 %. Esa sería la cifra mayor como beneficio.

Y la sanción sería de 5 por ciento más en el precio del Soat, por accidente, hasta llegar al 20 %.

Comentarios