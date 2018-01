Condenan a exministro hondureño a 29 meses de cárcel en EEUU por blanqueo

El exministro hondureño de Inversiones Yankel Rosenthal fue condenado en una corte de Estados Unidos a 29 meses de cárcel por blanqueo de dinero asociado con narcotráfico, informó hoy el propio empresario.

"Ya la incertidumbre queda atrás y la sentencia impuesta por el señor juez queda firme. Será de 29 meses, los que dedicaré a convertirme en una mejor persona para el bienestar de mi comunidad", indicó Rosenthal en una carta divulgada hoy por la prensa de Honduras.

Sin precisar la fecha de la resolución, Rosenthal dijo que no pretende "discutir lo justo o no de la sentencia, pues el mayor castigo lo hemos recibido con las personas que más quiero, mis padres, hijos, hermanos, familia y amigos que toda una vida han depositado su confianza en mí".

"La pérdida económica de mi familia y mía -aunque desproporcionada- queda en segundo plano", subrayó Rosenthal, expresidente del equipo de fútbol Marathón de la primera división hondureña.

El exministro hondureño, detenido el 6 de octubre de 2015 en el Aeropuerto Internacional de Miami (MIA) y hasta ahora libre bajo fianza, enfrentaba una condena de hasta 20 años de prisión.

Rosenthal se declaró culpable en agosto de 2017 de intentar blanquear en 2013 más de un millón de dólares asociado con narcotráfico.

Enfatizó que hace dos años y medio viene "enfrentando una dura situación que nunca hubiese esperado, se presentaron una serie de cargos en mi contra que fueron sometidos a litigación y después de las debidas aclaraciones ha quedado pendiente un intento de transacción de Bienes Raíces en Doral, Florida, que involucraba fondos de terceros provenientes de operaciones ilegales".

"Aunque la transacción no se llevó a cabo, ser parte de esa operación ilícita me ha ocasionado una situación legal que he tenido que asumir con responsabilidad", añadió.

Yankel Rosenthal es miembro de una acaudalada familia hondureña, a la que pertenecen Jaime Rosenthal Oliva, ex vicepresidente de Honduras, y su hijo, el exministro Yani Rosenthal, a quienes también acusó Estados Unidos del mismo delito en octubre de 2015.

Yani Rosenthal, que se entregó al Gobierno de EE.UU. en octubre de 2015, fue condenado el 15 de diciembre de 2017 a tres años de cárcel por blanqueo de dinero procedente del narcotráfico del cartel de Los Cachiros.

Según la acusación, los Rosenthal utilizaron el sistema bancario y sus negocios para lavar las ganancias de narcóticos traficados hacia Estados Unidos.

Yankel Rosenthal fue ministro de Inversiones del Gobierno del actual presidente, Juan Orlando Hernández, que inicio en enero de 2014, pero renunció en junio de 2015 por razones personales.

