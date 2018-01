El papa dice a jóvenes indígenas que sean orgullosos de venir de la Amazonía

El papa Francisco exhortó hoy a los jóvenes indígenas de la Amazonía que se sientan orgullosos de pertenecer a los pueblos nativos y que no se conformen con ser los últimos de la sociedad.

Este fue el llamamiento que hizo desde el Hogar "El Principito", que recoge a jóvenes y niños abandonados y huérfanos, y donde Fracisco acudió para dar su apoyo a la institución creada por el sacerdote suizo Xavier Arbex.

Francisco asistió a los coros de los niños y a una representación de la Colonización y después de escuchar el testimonio de una joven les dirigió un discurso .

A los jóvenes de las comunidades nativas presentes, que, dijo, han visto la destrucción de los bosques y de los ríos, les animó a que no se conformen con lo que está pasando.

"No renuncien al legado de sus abuelos, no renuncien a su vida ni a sus sueños. Me gustaría estimularlos a que estudien; prepárense, aprovechen la oportunidad que tienen para formarse"

"El mundo los necesita a ustedes, jóvenes de los pueblos originarios, y los necesita tal y como son. ¡No se conformen con ser el vagón de cola de la sociedad".

Les recomendó que buscaran sus propias raíces y que se sintieran orgullosos de "pertenecer a los pueblos amazónicos".

A los niños presentes, llegados también de otros albergues, Francisco les dijo: "Ustedes niños son su reflejo, y también son nuestro tesoro, el de todos nosotros, el tesoro más preciado que tenemos que cuidar".

Pidió perdón "porque a veces los mayores no lo hacemos o que no les damos la importancia que se merecen."

"Sus miradas, sus vidas siempre exigen un mayor compromiso y trabajo para no volvernos ciegos o indiferentes ante tantos otros niños que sufren y pasan necesidad", afirmó.

Habló de la situación de estos niños del Hogar "El Principito" y del resto de niños acogidos en otros albergues que "a veces están tristes por la noche" porque "echan de menos al papá o la mamá que no está, y sé también que hay heridas que duelen mucho".

También valoró el testimonio de los jóvenes que han salido de esta situación, "que son el mejor ejemplo a seguir, la esperanza de que ellos también podrán".

Y entonces les dijo que tienen que ser, como dice el Principito del libro de Antoine de Saint-Exupery, "las estrellitas que iluminan en la noche".

El papa concluirá su visita a Puerto Maldonado con un almuerzo co los líderes indígenas.

Comentarios