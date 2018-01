Unos 300 periodistas cubrirán el juicio a Lula por corrupción

Unos 300 periodistas se acreditaron para cubrir el juicio en segunda instancia al que será sometido el próximo miércoles el expresidente brasileño Luiz Inácio da Silva, condenado a nueve años y medio de prisión por corrupción pasiva y lavado de dinero, informaron hoy fuentes oficiales.

En total, 250 representantes de medios brasileños de comunicación y 43 corresponsales extranjeros podrán seguir el juicio desde las áreas destinadas a la cobertura periodística, informó en un comunicado el Tribunal Regional Federal de la Cuarta Región (TRF4) con sede en la ciudad de Porto Alegre.

Entre los corresponsales extranjeros figuran periodistas de medios de comunicación de Argentina, España, Reino Unido, Estados Unidos, China, Japón, Alemania, Francia, Dinamarca y Catar, según un comunicado de la asesoría de prensa del tribunal.

La octava sala del TRF4 juzgará el día 24 si mantiene o revoca la condena que le fue impuesta al exmandatario en primera instancia en una causa relacionada con la trama de corrupción destapada en la estatal Petrobras.

El juicio se presenta como decisivo pues en caso de ratificar o incluso aumentar la pena, Lula, líder en todos los sondeos de intención de voto para las próximas presidenciales, podría verse impedido de participar en las elecciones de octubre, para las que ha manifestado en repetidas ocasiones su deseo de presentarse.

La legislación brasileña, además, establece que un condenado en segunda instancia no tiene derecho a la libertad condicional, por lo que Lula puede ser objeto de una orden de encarcelamiento cuando no cuente con más recursos judiciales para intentar revertir la posible condena por parte del tribunal.

El expresidente no ha confirmado todavía su presencia en la sala, dado que el juez aclaró que no le interpelará y que no está obligado a comparecer, pero el juicio traerá a cientos de militantes convocados por partidos de izquierda, movimientos sociales y sindicatos para respaldarle.

El Partido de los Trabajadores (PT), liderado por Lula y con el que gobernó entre 2003 y 2010, ha manifestado su intención de mantener la candidatura del exdirigente sindical incluso aunque su condena sea reafirmada.

El mayor partido de izquierda del país considera que sólo el tribunal electoral, al que presentará recurso, puede inhabilitar a Lula.

Según el tribunal, de los 293 periodistas habilitados para la cobertura, 100 podrán seguir el juicio desde una pantalla que será instalada en una sala destinada a la prensa en el propio tribunal y los otros tendrán que hacerlo por internet desde otras oficinas de prensa.

Otra parte de los periodistas tendrá derecho a cubrir las manifestaciones que están previstas al frente de la sede judicial.

El tribunal informó que el juicio será transmitido online por internet y que los medios de comunicación tendrán a su disposición equipos para transmitir la audiencia en directo por sus propios canales.

Las imágenes del juicio serán generadas por cuatro cámaras en alta definición instaladas en la sala en la que los magistrados de la octava sala realizarán la audiencia.

Comentarios