Juan Carlos Fresnadillo dirigirá "Sword in the Stone" para Disney

El cineasta español Juan Carlos Fresnadillo será el encargado de dirigir una nueva versión con personajes de carne y hueso del filme animado de Disney "Sword in the Stone" (1963), informó hoy la edición digital de The Hollywood Reporter.

Bryan Cogman, conocido por su trabajo en "Game of Thrones", ha escrito el guion del filme, que contará con producción de Brigham Taylor ("The Jungle Book").

"Sword in the Stone", basada en la novela homónima de T.H. White, fue la última película estrenada por el estudio antes de la muerte de Walt Disney.

La cinta era una versión musical y ligera de la leyenda del rey Arturo y de su amistad con el mago Merlín.

Disney también está desarrollando al mismo tiempo una película sobre el personaje de Merlín que podría dirigir Ridley Scott.

Scott se haría cargo de adaptar al cine las novelas de "The Merlin Saga", un conjunto de libros escritos por el estadounidense T.A. Barron que abordan la historia completa del mago.

Fresnadillo ha dirigido películas como "28 Weeks Later" (2007) e "Intruders" (2011); y se ha encargado de pilotos de series de televisión como "Falling Water" y "Salvation".

