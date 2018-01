The Chainsmokers lanza nuevo sencillo

‘Sick Boy’ es lo más reciente de la banda estadounidense, la canción fue lanzada este miércoles y está dedicada a los cambios que el mundo globalizado trae a la identidad. El sencillo fue promocionado en el Time Square en Nueva York con un cartel que decía “How many likes is my life worth?" que traducía: “¿Cuántos ‘me gusta’ vale mi vida’?”.

Los neoyorkinos también publicaron el video de este tema, el cual en solo tres días de estrenado alcanzó más de tres millones de visitas en su canal de YouTube. Además se rumora que ‘Sick Boy’ es parte de lo que podría ser su segundo disco.

Lea también: Daddy Yankee regresa a las raíces del reguetón con ‘Dura’

Alex Pall y Andrew Taggart, integrantes de la banda, publicaron ‘Memories... Do Not Open’, su primer álbum, durante el 2017, mismo año en el que fueron nombrados por la revista Forbes como los terceros DJs mejor pagados del mundo.

this is us Una publicación compartida de The Chainsmokers (@thechainsmokers) el Ene 17, 2018 at 7:00 PST

También le puede interesar: Lina Tejeiro confirma su ruptura con Andy Rivera

Comentarios