Fue una de las mejores cosas que me pasó en la vida y será imborrable: Pérez

Omar Pérez se despidió de Independiente Santa Fe y su afición tras no poder continuar con el club. A través de un mensaje en Instagram, el argentino agradeció por el apoyo.

"Mi familia y yo queremos agradecer por los momentos hermosos que vivimos en este grandisimo club , a todos sus hinchas que nunca fallaron y estuvieron en las buenas pero sobre todo en las malas!! ...con tristeza digo que ya no voy estar defendiendo éste escudo pero también les aseguro que no es una despedida porque nuestra historia tuvo fecha de inicio pero jamás terminará !!Gracias Dios y la Virgen por haberme puesto en este camino porque fue una de las mejores cosas que me pasó en la vida y será imborrable !!

Siempre estarán en mi corazón!!!"

El volante, quien jugó en Colombia con Junior, Real Cartagena, Independiente Medellín y Santa Fe, equipo con el que ganó nueve títulos (entre ellos dos internacionales) estará con Patriotas en el 2018.

