El City quiere volver a la senda de la victoria a costa del Newcastle

El Manchester City, líder en solitario de la Premier League, busca este fin de semana, en la jornada 24 de liga, rehacerse tras el traspiés sufrido en Anfield el pasado domingo y volver a la senda de la victoria a costa del Newcastle United.

Los pupilos de Pep Guardiola, que ante el Liverpool se inclinaron por primera vez en el campeonato doméstico (4-3), reciben el sábado en el Etihad Stadium (17:30 GMT) a las necesitadas 'Urracas' de Rafa Benítez, que, pese a estar en un buen momento, no logran despegarse todavía del descenso.

David Silva regresará al 'once' de los azules tras perderse el duelo en Anfield, mientras que Fabian Delph, lesionado en ese mismo encuentro, será baja y su puesto lo ocupará el brasileño Danilo. Tampoco estará un habitual en la lista de bajas, el central Vincent Kompany, que sigue en su enésimo proceso de recuperación.

Por su parte, Benítez no podrá contar con Jesús Gámez y tiene las dudas del defensa Florian Lejeune y del punta Dwight Gayle, tocado en el 1-1 del pasado fin de semana con el Swansea.

El Manchester United, segundo en la tabla, espera otro traspié de sus vecinos para seguir recortando puntos. Pero para ello deberán superar el sábado en el siempre complicado estadio de Turf Moor al aguerrido Burnley (15:00 GMT).

José Mourinho recupera a Ashley Young tras cumplir éste tres partidos de suspensión, pero sigue sin poder contar con los lesionados Michael Carrick, Zlatan Ibrahimovic, Daley Blind y Eric Bailly.

Uno que no estará seguro es el chileno Alexis Sánchez, quien tiene todo prácticamente cerrado para incorporarse a los 'Diablos Rojos' pero su fichaje no se ha oficializado aún. Alexis dejará el Emirates Stadium para jugar en Old Trafford y el armenio Henrikh Mkhitaryan hará el camino opuesto después de dejar de contar para Mourinho.

El sábado también juega el Arsenal, todavía 'tocado' tras la sorpresiva derrota a manos del Bournemouth (2-1), que espera resarcirse frente a sus vecinos del Crystal Palace en casa (15:00 GMT).

Sin Theo Walcott -traspasado al Everton-, los 'Gunners' necesitan tres puntos que lo vuelvan a meter en la lucha por los puestos de Liga de Campeones (están a 8 puntos del cuarto clasificado, el Chelsea) y les devuelvan la moral.

Los defensas Laurent Koscielny y Nacho Monreal podrían jugar por primera vez en este 2018, mientras que son duda Mesut Özil -ultima su recuperación tras una lesión de rodilla- y el joven Ainsley Maitland-Niles.

"Estoy totalmente de acuerdo que el 2018 no ha sido muy positivo, pero llevo el tiempo suficiente en este trabajo para saber qué es importante y cómo debemos responder. Mi situación personal es secundaria; lo importante es que el equipo responda", aseguró Arsene Wenger.

El encargado de abrir la fecha 24 es el vigente campeón de liga, el Chelsea, que se desplaza al sur de Inglaterra para medirse con el recién ascendido Brighton (12:30 GMT).

Los 'Blues' necesitan responder tras un arranque de 2018 más que dubitativo, con cinco empates consecutivos -el último el miércoles con el modesto Norwich City (1-1), aunque selló su pase a cuarta ronda de la FA Cup por penaltis-. No estarán en Brighton los sancionados Álvaro Morata y Pedro Rodríguez -expulsados entre semana- ni los lesionados Gary Cahill y Cesc Fàbregas, pero el último fichaje, Ross Barkley, podría hacer su debut.

El Liverpool, tercero en la tabla, con 47 puntos, empatado con el Chelsea, visita el lunes al deprimido Swansea (20:00 GMT), mientras que el Tottenham Hotspur, que se mantiene quinto, jugará el domingo en el estadio de St Mary's contra el Southampton del cuestionado Mauricio Pellegrino (16:00 GMT).

-- Jornada 24 de la Premier League:

- Sábado 20 de enero: Brighton & Hove Albion-Chelsea (12:30 GMT), Arsenal-Crystal Palace (15:00 GMT), Burnley-Manchester United (15:00 GMT), Everton-West Bromwich Albion (15:00 GMT), Leicester City-Watford (15:00 GMT), Stoke City-Huddersfield Town (15:00 GMT), West Ham United-Bournemouth(15:00 GMT) y Manchester City-Newcastle United (17:30 GMT).

- Domingo 21 de enero: Southampton-Tottenham Hotspur (16:00 GMT).

- Lunes 22 de enero: Swansea City-Liverpool (20:00 GMT).

Comentarios