Conservadores al acecho, quieren a pinzón como candidato

El Partido Conservador esta moviéndose en la búsqueda de candidatos presidenciales para invitarlos a su convención en febrero y tener de donde escoger un aspirante que pueda jugar un papel importante en la primera vuelta.

Los conservadores tienen por ahora pre inscritos a Ubeimar Delgado, Rubén Dario Lizarralde y hoy el presidente del partido Hernán Andrade ha lanzado invitaciones Luis Alfredo Ramos descartado en el uribismo y a Alejandro Ordóñez que aún no logra consolidar su participación en la alianza Uribe – Pastrana.

@AndradeSenador Las puertas del @soyconservador están abiertas para que la capacidad, experiencia y rectitud de @PinzonBueno @LuisAlfreRamos y @A_OrdonezM se unan y armemos la Gran Selección Colombia con @UbeimarDelgadoB y @LizarraldeRuben.

Pinzón es el candidato NO conservador que mejor representa esos valores de mano dura que pregona esa colectividad y que concuerdan con la postura del conservatismo en el último tramo de la implementación del acuerdo donde hundieron la JEP y las circunscripciones especiales de paz.

El ex ministro y ex embajador, que no figura muy bien en las encuestas pero ahora que ya le avalaron sus firmas resulta una opción atractiva para partidos sin candidato como el conservador.

Pinzón les expuso sus líneas rojas, sus postulados y cuales serían unas eventuales condiciones para empezar un acercamiento.

Comentarios