Confirman absolución del ex magistrado Rodrigo Escobar Gil

Al ex magistrado lo incluyeron en el proceso Fidupetrol, porque supuestamente sirvió como intermediario entre la empresa en cuestión y los magistrados que tenían en sus manos definir una tutela para tumbar una millonario multa.



En el caso también resultó implicado el abogado Víctor Pacheco, ya condenado y en juicio el también ex magistrado Jorge Pretelt. Pero el capítulo que incluye a Rodrigo Escobar se quedó a la mitad del camino por cuenta de la decisión de un juez que lo absolvió en septiembre de 2017.



Ahora, el mismo juez acaba de confirmar su decisión tras revisar el material probatorio y considerar que las acusaciones en contra del exmagistrado no tenían argumento jurídico, así lo señaló el abogado Jaime Granados, quien defiende los intereses del ex magistrado.



"El juez revisó todo el material y la decisión que se tomó en septiembre pasado y concluyó que era necesario mantenerlas tres considerar que no existen nuevos hallazgos probatorios".

