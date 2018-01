Trump minimiza su desencuentro con su jefe de gabinete y elogia su trabajo

El presidente estadounidense, Donald Trump, minimizó hoy un aparente desencuentro que tuvo con su jefe de gabinete, John Kelly, por unos comentarios que este hizo el miércoles sobre el muro fronterizo, un conflicto que la Casa Blanca negó al decir que el mandatario no se ha enfadado con Kelly.

"Él es estupendo, creo que está haciendo un trabajo estupendo. Creo que el general Kelly está haciendo un trabajo realmente estupendo. Es un tipo muy especial", dijo Trump a los periodistas al llegar a una fábrica de tractores cerca de Pittsburgh (Pensilvania) para dar un discurso.

Preguntado por si le molestó que Kelly dijera a legisladores que Trump no estaba "completamente informado" sobre inmigración cuando hizo sus promesas de campaña relativas al muro con México, el presidente disputó que su asesor hubiera dicho eso.

"No, él no dijo eso. No dijo eso de la forma en la que a usted le habría gustado que lo dijera", espetó Trump al periodista.

Kelly afirmó este miércoles, en una reunión con legisladores demócratas y después en una entrevista con la cadena Fox News, que Trump no estaba "completamente informado" cuando hizo algunas promesas de campaña en 2016 y que su opinión sobre el muro ha "evolucionado" desde entonces.

Varios medios aseguraron hoy que Trump se puso "furioso" cuando se enteró de que Kelly había descrito de esa forma su posición sobre el muro y que ventiló su rabia sobre el jefe de gabinete.

Pero el portavoz adjunto de la Casa Blanca, Raj Shah, disputó esa versión en declaraciones a periodistas desde el avión que llevaba a Trump a Pensilvania.

"El presidente está enfadado con la cobertura de los medios de comunicación sobre la entrevista, y por sacar de contexto los comentarios del jefe de gabinete", dijo Shah al ser preguntado sobre si Trump está enfadado con Kelly.

"Su única frustración es con los medios de comunicación, y de eso se trataba su tuit (de esta mañana). (Kelly y él) tienen una gran relación, y eso continúa", añadió el portavoz.

Shah agregó que el jefe de gabinete, que en los últimos años fue secretario de Seguridad Nacional y jefe del Comando Sur de EE.UU., "entiende muy bien" el tema de inmigración, y por tanto "seguirá hablando sobre las ideas del presidente" al respecto.

En una serie de tuits matutinos, Trump negó hoy haber cambiado de opinión sobre el muro, insistió en que México pagará por el proyecto y acusó al país vecino de ser "el país más peligroso del mundo".

"EL Muro es el Muro, nunca ha cambiado o evolucionado desde el primer día que lo planteé", aseguró Trump.

