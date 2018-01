Canciller dice papa no habló de Bolivia porque conoce y respeta opinión Chile

El ministro de Relaciones Exteriores de Chile, Heraldo Muñoz, dijo hoy que el papa Francisco no se refirió durante su visita al país al conflicto con Bolivia porque conoce y respeta la opinión del Gobierno al respecto.

"Esta fue una visita tranquila, sin sobresaltos, de respeto mutuo entre el Estado de Chile y el Estado vaticano, una visita que ha movido a los fieles chilenos y que se ha visto -quizás- perturbada por la situación del obispo (Juan) Barros", declaró el canciller a radio Cooperativa.

Muñoz aludió así a la polémica por las acusaciones de encubrimiento de abusos sexuales que pesan sobre el obispo de la diócesis de Osorno, quien ha participado en las tres misas celebradas durante la estancia del pontífice y que hoy mismo salió a respaldar públicamente a este prelado.

"Pero más allá de eso -siguió diciendo Muñoz- él ha dado algunos mensajes importantes sobre otros desafíos que tenemos, (como) los pueblos originarios, la emigración, la pobreza, la desigualdad".

El canciller consideró que Jorge Mario Bergoglio no habló del contencioso entre Chile y Bolivia "porque conoce la posición" del país austral. "Ha habido mutuo respeto. En definitiva quien juzga este asunto es la Corte Internacional de Justicia", recordó.

Al respecto, Heraldo Muñoz recalcó que "Chile está muy bien preparado para enfrentar los alegatos orales", que comienzan el próximo día 19 de marzo, apenas ocho días después de que el presidente electo, Sebastián Pilera, asuma el poder.

A juicio del titular de Exteriores, este hecho "no complica los intereses de Chile, porque los argumentos del país se han mantenido estables desde hace años. "Son una postura de Estado que trasciende a uno u otro Gobierno", enfatizó.

Tras adelantar que habrá reuniones de coordinación con el nuevo Gobierno, Muñoz recordó que desde que en septiembre pasado Chile presentó la dúplica a la demanda interpuesta por Bolivia para obligarle a negociar una salida soberana al mar, los representantes chilenos ya han celebrado seis encuentros.

No obstante, puntualizó que "el presidente entrante (Sebastián Piñera) tiene todo el derecho a modificar la composición del grupo" de expertos que defienden a Chile.

En las últimas semanas, el presidente electo y el canciller del Gobierno de Michelle Bcahelet han mantenido dos largas reuniones en las que ambos han repasado "todos los temas de política internacional, incluido éste".

"Lo he dicho muchas veces: Chile no va a ceder un metro cuadrado de territorio soberano porque el Tratado de 1904 -y lo dice la Corte en su fallo preliminar- no está en juego, y ése es el que fijó los límites entre los dos países a perpetuidad".

