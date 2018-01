Trump niega haber cambiado de opinión sobre el muro y arremete contra México

(Añade otro tuit de Trump, información sobre su disputa con su jefe de gabinete y reacción de México)

Washington, 18 ene (EFE).- El presidente estadounidense, Donald Trump, insistió hoy en que el muro fronterizo será pagado "directa o indirectamente" por México y aseguró que nunca ha cambiado su percepción de cómo debería ser la barrera física, contradiciendo así a su jefe de gabinete, John Kelly.

El presidente también calificó a México como "el país más peligroso del mundo" en una serie de tuits matutinos, horas después de que Kelly afirmara que Trump estaba "desinformado" cuando hizo algunas promesas de campaña, como la construcción del muro y la garantía de que sería pagado íntegramente por el vecino del sur.

"El Muro será pagado por, directa o indirectamente, o a través de un reembolso a largo plazo, por México, que cuenta con un absurdo superávit de 71.000 millones de dólares con EE.UU.", afirmó Trump en su cuenta de Twitter.

Trump subrayó que "el coste de 20.000 millones de dólares es mínimo comparado con lo que México consigue de EE.UU. ¡El Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) es un mal chiste!".

"Necesitamos el Muro para ayudar a detener el influjo masivo de drogas desde México, que ahora está calificado como el país más peligroso del mundo, el número uno. ¡Si no hay Muro, no hay Acuerdo!", añadió más tarde Trump, en aparente referencia a las negociaciones con el Congreso para aprobar una ley migratoria.

Este miércoles, el jefe de gabinete de Trump reconoció en un encuentro con los demócratas del Caucus Hispano del Congreso (CHC) que Trump estaba "desinformado" cuando hizo algunas promesas de campaña, y que su opinión sobre el muro "ha evolucionado" desde entonces.

Trump se puso "furioso" cuando se enteró de que Kelly había descrito de esa forma su posición sobre el muro, según informaron hoy el diario The New York Times y la cadena CNN, y pasó la tarde hablando por teléfono con algunos de sus aliados, que acusaron al jefe de gabinete de perjudicar al presidente.

En sus comentarios a los congresistas hispanos, Kelly señaló que la intención de la Casa Blanca es construir una barrera física a lo largo de 1.300 kilómetros de los 3.100 existentes de frontera, algo que Trump no disputó directamente en sus mensajes de hoy.

"EL Muro es el Muro, nunca ha cambiado o evolucionado desde el primer día que lo planteé. En partes de él, por necesidad, se verá a través y nunca se consideró que fuese a ser construido en áreas donde hay protección natural como montañas, paramos o ríos", indicó Trump en otro tuit.

El Gobierno mexicano no tardó en responder a Trump, al reiterar en un comunicado que "no pagará" un muro en la frontera y que no negociará en redes sociales el TLCAN ni ningún otro aspecto de la relación bilateral.

Además, la Secretaría de Relaciones Exteriores mexicana (SRE) afirmó que, aunque enfrenta "un problema significativo de violencia, es abiertamente falso que México sea el país más peligroso del mundo".

Durante la campaña electoral, Trump dijo repetidamente que construiría un muro fronterizo que pagaría México, y para el que los contribuyentes estadounidenses no pondrían un dólar, algo que deterioró las relaciones con el país vecino.

