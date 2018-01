Gobierno Skopje critica el veto del presidente a la ley sobre lengua albanesa

Skopje, 18 ene (EFE).- El Gobierno del socialdemócrata Zoran Zaev criticó hoy con dureza la negativa del presidente macedonio, Gjorge Ivanov, a firmar la ley que convierte el albanés en lengua cooficial, aprobada la semana pasada en el Parlamento.,"De ningún modo la ley sobre el uso de las lenguas ha cuestionado la unidad de Macedonia ni ha puesto en peligro la lengua macedonia", señaló hoy el Gobierno en un comunicado, y añadió que el veto del presidente mina todo intento de construir una única

"De ningún modo la ley sobre el uso de las lenguas ha cuestionado la unidad de Macedonia ni ha puesto en peligro la lengua macedonia", señaló hoy el Gobierno en un comunicado, y añadió que el veto del presidente mina todo intento de construir una única sociedad para todos los ciudadanos.

Con ello reaccionó a la decisión ayer de Ivanov de no firmar la ley y devolverla al Parlamento con una serie de comentarios, entre los que plantea la posibilidad de su inconstitucionalidad.

"Aun antes de ser votada la ley ya dije que no era una buena decisión abrir cuestiones ya zanjadas solo con el objetivo de ganar puntos a corto plazo. Los expertos me aseguraron que la ley es inconstitucional y por ello decidí no firmarla", señaló Ivanov.

El Gobierno anunció que enviará el texto legal para su revisión a la Comisión de Venecia, un órgano consultivo del Consejo de Europa, formado por expertos independientes constitucionalistas.

El partido socialdemócrata de Zaev acusó al conservador Ivanov de promover la división de la ciudadanía.

El texto legal podrá volver a ser debatido y votado en el Parlamento transcurridos 30 días, y de ser nuevamente aprobado, el presidente ya no podría vetarlo.

La ley fue aprobada el pasado día 11 por 69 de los 120 diputados que conforman el hemiciclo y rechazada por la oposición conservadora, que considera que una mayor concesión de derechos a esta minoría pone en peligro la unidad nacional del país.

Los albaneses representan en torno a la cuarta parte de la población del país, pese a lo cual su lengua solo estaba reconocida oficialmente en zonas del país en las que el número de ciudadanos de esta etnia superase el 20 % del total.

La nueva ley contempla que los ciudadanos de etnia albanesa puedan solicitar en todo el país que su idioma se use en todos los asuntos administrativos, y que en el Parlamento, los diputados de esa minoría puedan expresarse en su lengua.

La concesión de mayores derechos a esta etnia por parte del socialdemócrata Zaev había sido una de las principales condiciones impuestas por los partidos albaneses a cambio de su entrada en el Gobierno.

