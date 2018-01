La millonaria suma que rechazaron Kim Kardashian y Kanye West

El poderoso matrimonio Kardashian-West ha dejado patente que no tiene intención alguna -al menos de momento- de sacar rédito económico a una cuestión tan delicada y personal como el nacimiento de su tercer retoño, una niña de la que todavía no han revelado su nombre y de la que, como asegura el portal de noticias TMZ, tampoco compartirán ninguna foto hasta que estén completamente preparados.



De hecho, siempre de acuerdo con las fuentes consultadas por el citado medio, la pareja habría "rechazado con rotundidad" ofertas millonarias procedentes de diversas revistas y periódicos que pretendían publicar en exclusiva -y tan pronto como les fuera posible- las primeras imágenes oficiales de la pequeña.



Al igual que ocurrió hace dos años con la llegada de su segundo hijo, Saint, del que solo se animaron a publicar fotos una vez filtradas varias instantáneas del mismo a la prensa, los dos enamorados estarían decididos a proteger la intimidad de la niña en sus primeros días de vida y a evitar en la medida de lo posible que se vea expuesta tan pronto a la opinión pública, rechazando en consecuencia jugosas propuesta cuyo valor oscila entre el millón y los cinco millones de dólares.



A pesar de que Kim Kardashian y su famosa familia han forjado todo un imperio económico a base de comercializar con su imagen y con los entresijos de su vida cotidiana -perfectamente retratados en el programa de telerrealidad 'Keeping Up with the Kardashians'-, desde que la estrella fuera víctima en 2016 de un dramático robo a mano armada en su apartamento de París, tanto ella como el rapero han reducido notablemente su presencia mediática y virtual por razones de seguridad, las mismas que explicarían ahora por qué ambos esperarán un tiempo prudencial antes de presentar al bebé en sociedad.



Eso sí, Kim no pudo contener ayer martes su emoción al anunciar la llegada al mundo de la benjamina de la familia -fruto de un proceso de gestación subrogada- ante los millones de seguidores que acumula en sus redes sociales, un mensaje que también aprovechó para exhibir su más profundo agradecimiento tanto a la gestante como al equipo médico que la asistió durante el parto.



"Le estamos increíblemente agradecidos a nuestra gestante subrogada por hacer nuestros sueños realidad con el mayor regalo que alguien puede realizar, y a nuestros maravillosos médicos y enfermeros por su dedicación", escribía Kim en sus diversos perfiles.

Comentarios