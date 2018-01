Miguel Altunaga, el bailarín moderno cubano profeta en su tierra

Yeny García

La Habana, 18 ene (EFE).- Tras diez años de éxitos y ovaciones en escenarios británicos, el bailarín cubano Miguel Altunaga prueba que sí se puede ser profeta en su país y aún en su antigua compañía Danza Contemporánea de Cuba (DCC), a la que regresa como coreógrafo con un estreno mundial que habla de añoranza, lejanía y raíces.

Nominado por tercera vez al Premio Nacional de Danza del Reino Unido -ahora en la categoría de Mejor Bailarín-, Altunaga se ha convertido en el nombre más importante de la danza moderna cubana a nivel internacional, un terreno dominado casi exclusivamente por artistas clásicos como Carlos Acosta y José Manuel Carreño.

Para el joven habanero es un "orgullo" ser considerado "embajador" de la rica cultura cubana, una "meta" que se impuso al "mostrar que no solo el ballet clásico es el único que da grandes bailarines, sino que la danza contemporánea también tiene mucho que ofrecer por la parte cubana".

"Yo me siento un embajador que está en constante movimiento y en constante aprendizaje, también enriqueciendo la cultura cubana", aseguró a Efe antes de retomar los ensayos en la sede de DCC, la compañía más importante de su tipo en el país.

Con el reconocimiento vino además la "obligación de ser un ejemplo" para los artistas noveles y de regresar a aprender las nuevas tendencias del baile en la isla, donde a pesar de la "escasez y los problemas", se mantiene el "deseo y la pasión por el arte", insistió.

Miguel Altunaga se formó en el sistema cubano de educación artística, y tras siete años en Danza Contemporánea de Cuba dejó el país para integrar la prestigiosa compañía británica Rambert, con la que ha recibido premios y aplausos dentro y fuera del Reino Unido.

A sus éxitos de interpretación ha sumado una ascendente carrera como coreógrafo, con obras que integran el repertorio de la aún joven Acosta Danza, la compañía que Carlos Acosta creó en La Habana.

Una década después, Altunaga llega para montar un estreno mundial titulado "Más allá del polvo" que tira de su experiencia personal y ahonda en el sentimiento de lejanía, añoranza y nostalgia, con un "poco de sentido del humor".

"No espero que los espectadores vean una historia lineal, tradicional, donde sabes lo que está sucediendo paso a paso, sino que vivan una experiencia, que se relajen y que disfruten, que es muy importante", explicó.

Para ello, Altunaga utiliza temas musicales emblemáticos como "Aquí el que baila gana" de la orquesta Los Van Van, bailados por el joven elenco de la DCC.

"Más allá del polvo" sirve también de agradecimiento y homenaje a Danza Contemporánea de Cuba, a la que siempre se ha sentido "cercano" a pesar de la distancia.

"Yo siento que no me fui. (...) Venir a Cuba y presentar mi trabajo en la Sala García Lorca -la mayor del Gran Teatro de La Habana- es un sueño, y verlo ya realizado (...) una de las cosas más grandes que me está sucediendo en mi carrera artística", dijo.

Este regreso es "muy especial" para Altunaga, que trata de disminuir "la presión" sobre sí mismo y "disfrutar el proceso" de montar la pieza, que será estrenada los días 9, 10 y 11 de febrero.

La mayor diferencia para el artista está en trabajar con un conjunto que no es tan "cosmopolita" como los elencos de las compañías de fuera de Cuba, donde los colectivos artísticos están compuestos exclusivamente por locales, con una misma manera de ver el arte.

Sin embargo, estar tanto tiempo en la isla ha hecho que Altunaga vuelva a "sentir de nuevo" ese sentido de "cubanía" que se llevará de regreso a Rambert.

"Regresaré (al Reino Unido) hecho un artista completamente diferente, porque he reconectado con mi patria. Creo que esta es la primera vez que me he pasado tanto tiempo en Cuba después que me fui hace diez años. La cubanía me está entrando de nuevo", bromeó.

Comentarios