Jermaine Jackson: En Estados Unidos la democracia se predica y no se practica

Madrid, 18 ene (EFE).- En Estados Unidos la democracia "se predica pero no se practica" y la discriminación contra la gente negra es una realidad, aseguró en una entrevista con Efe Jermaine Jackson, de visita en España para asistir al estreno del espectáculo basado en la música de su hermano Michael, "Forever".

Jackson (Indiana, EE.UU., 1954) se muestra taxativo sobre la situación en Estados Unidos: "Es horrible ver cómo disparan a personas negras constantemente. El racismo sigue ahí y (el presidente de EE.UU.) Donald Trump es racista. Esparce un discurso que separa a la gente, hablando mal sobre los hispanos o negros, hablando sobre muros...".

Trump, afirma, "no es una buena representación de Estados Unidos. Si quieres considerarte el país más fuerte del mundo, necesitas el presidente más fuerte, uno que tenga corazón, empatía, simpatía hacia la gente, y no tratar de separar gente".

Y añade: "Vinimos de la esclavitud y hemos tenido que ser fuertes para volver a tener los mismos derechos. Hay gente mala en todas las razas, pero no me gusta ver cómo disparan a gente negra todas las semanas".

Tercero de los hermanos de Michael Jackson, con quien trabajó como bajista, no quiere hablar de la muerte del rey del pop, ocurrida el 25 de junio de 2009, porque es "un tema muy duro" y se pone "sensible", pero recalca en varias ocasiones lo especial que era el artista: "era el mejor del mundo", sostiene.

"Michael representaba los valores que tuvimos desde pequeños. Trataba de hacer cambios en el mundo, preocupándose por gente que era más desafortunada, intentando enseñar al mundo que lo importante no son los bienes materiales sino la familia. Tocaba el corazón de la gente, paso muchísimo tiempo haciendo eso y poniéndole empeño", asegura.

En su opinión no hay ningún artista que pueda equiparársele, como tampoco habrá "otro Michael Jordan u otro Muhammed Alí", dice el también compositor y cantante, que en 1989 se convirtió al islam y adoptó el nombre de Muhammad Abdul Aziz y que ahora vive concentrado en llevar la carrera de sus ocho hijos, con los que ha actuado recientemente.

"No hay nadie que se acerque a Michael. Tengo un hijo que tiene su ADN, que suena como él y que seguro que tendrá éxito. Pero no quiere ser Michael, así lo dice, y aun así tiene éxito en su carrera", presume.

Una carrera que continuará la estirpe de los Jackson, que comenzó con el grupo que formaron los hermanos en 1962 y en el que Jermaine, que tenía entonces ocho años, era la segunda voz solista del conjunto y se ocupó de temas como "I'll be there".

Tras la disolución de The Jackson 5, inició una carrera en solitario que le llevó a tener algunos éxitos, como sus dúos con Pía Zadora o Whitney Houston, pero siempre ha vivido profesionalmente alrededor de la figura de su hermano Michael.

Por eso está en Madrid para presentar "Forever", que se estrena hoy y que es la segunda parte de "Forever King of Pop". Y aunque no conoce aún el espectáculo, señala que a su padre, Joseph, "que lo ha visto dos veces, le ha encantado".

Un espectáculo que se ha cuidado al detalle y cuyos cantantes se han elegido en audiciones que han contado con más de 400 aspirantes.

"Forever" recorre los éxitos de Jackson, con temas como "Billie Jean", "Beat It", "Bad", "Abc" o "I Want You Back" y se escenifican algunos de sus vídeos más importantes, como "Thriller" y "Smooth criminal".

