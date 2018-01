Policía suiza investiga si pancarta anti-Trump en protesta constituye delito

La policía cantonal de Berna ha abierto una investigación para determinar si una pancarta en la que se instaba en una protesta el fin de semana pasado contra el Foro Económico Mundial a "matar" al presidente de EEUU, Donald Trump, "con sus propias armas" constituye un delito.

El pasado sábado se congregaron unas 1.500 personas en el centro de Berna, en una manifestación organizada por los grupos de izquierda para rechazar el Foro de Davos y la participación de Trump en ese encuentro anual de líderes.

En la cabecera de la protesta los manifestantes llevaban una pancarta con el lema "Kill Trump with his own weapons" (Mata a Trump con sus propias armas).

La policía debe ahora determinar junto con el Ministerio Público si este llamamiento a "matar" a Trump constituye un delito, informó la agencia suiza ATS.

El Código Penal suizo estipula en su artículo 259 que aquello que insta públicamente a un delito o a la violencia es castigado con una pena de prisión de tres años o una multa.

A fin de evitar heridos, la policía no intervino el pasado sábado para confiscar la polémica pancarta.

El próximo 23 de enero, día en que comienza el Foro Económico Mundial en Davos, se ha organizado una manifestación en Zúrich con el lema "Trump, welcome to Hell (Trump: bienvenido al infierno)".

No es la primera vez que la Justicia de Berna abre una investigación penal en un caso parecido, ya que hizo lo propio en mayo pasado con una pancarta en la que se podía leer "Matad a Erdogan con sus propias armas", en referencia al presidente turco, Recep Tayyip Erdogan.

