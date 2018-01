Cerca de 13,6 millones de chinos viajaron a la UE en 2017, un 13,4 % más

Cerca de 13,6 millones de ciudadanos chinos viajaron en 2017 a países de la Unión Europea, una cifra que supone un 13,4 % más respecto al año anterior, cuando fueron 12 millones, confirmó hoy en Venecia el presidente de la Academia del Turismo de China, Dai Bin.

Dai Bin ilustró estos datos un día antes de que China y la UE inauguren en esta ciudad del norte de Italia el Año del Turismo Europa-China 2018, un evento con el que ambas regiones pretenden incentivar el turismo chino y europeo en las dos direcciones.

El presidente de la Academia del Turismo de China explicó que a nivel global 129 millones de chinos se desplazaron el pasado año a diversos países del mundo y se gastaron más de 110.000 millones de dólares (unos 89.870 millones de euros).

Sus preferencias "por cuestiones económicas" se concentraron en primer lugar en Asia, especialmente en las zonas de Hong Kong, Macao y Taiwan, pero Europa encabezó la lista de destinos extranjeros, seguida de América.

Dentro de Europa, el destino que hasta hace poco preferían los ciudadanos chinos en primer lugar era Francia, aunque por cuestiones de seguridad tras los diversos atentados que ha sufrido el país, en los últimos meses vienen eligiendo Alemania, en palabras de Dai Bin.

En tercer lugar se sitúa Italia y en cuarto España, principalmente las ciudades de Barcelona, Madrid y Sevilla, reveló por su parte el director ejecutivo de la Comisión Europea de Turismo (CET), el español Eduardo Santander.

A nivel económico, en la primera mitad de 2017 en Europa los turistas chinos gastaron de media por día 1.485 euros; aquellos que viajaron solos se dejaron 1.607 euros, mientras que los que lo hicieron en grupo, unos 1.300 euros por persona al día.

En la mayor parte de las veces, los chinos suelen viajar en grupo.

De hecho, un 70 % de los turistas chinos que salieron el pasado año de su país lo hicieron así, aunque, según explicó Dai Bin, esta costumbre está cambiando y cada vez son más los que se atreven a viajar solos o acompañados de otra persona: el pasado año un 12 % de turistas chinos viajaron solos y un 18 % lo hicieron en pareja.

Los principales problemas que encuentran cuando viajan a Europa, y por eso optan por hacerlo en grupo, son el idioma, pero también la utilización del wifi, no siempre habilitado en todos los destinos, y su particular modo de pago, comentó el presidente de la compañía italiana Welcome Chinese, Jacopo Sertoli.

Sertoli subrayó que los chinos están acostumbrados a pagar no tanto con tarjetas sino con el móvil o a través de aplicaciones que no son aceptadas en hoteles, restaurantes o comercios de Europa, por lo que se ven obligados a llevar grandes sumas de dinero en metálico en sus carteras para poder comprar.

Welcome Chinese trabaja para superar este tipo de barreras en establecimientos, hoteles y restaurantes europeos.

Su objetivo es que se adapten cada vez más al turista chino con acciones como, por ejemplo, carteles en mandarín que sean fácilmente comprendidos por aquellos que solo hablen ese idioma y no el inglés.

Fundada en 2013, cuenta con el apoyo de la Academia del Turismo de China y otorga a los establecimientos que reciben el visto bueno por parte de China un diploma que indica a los turistas chinos que ese lugar es de confianza.

