Nadie me violó, pero si fui golpeada: víctima del escándalo con Cardona y Barrios

Cinthia Jiménez, unas de las víctimas del escándalo que tiene involucrados a los jugadores colombianos de Boca Juniors, Edwin Cardona y Frank Fabra, habló para el canal C5N de Argentina y contó detalles lo hechos.

A la pregunta de cómo estaba de salud aseguró “Muy mal”. Posteriormente y vía telefónica la mujer declaró para el mismo medio “Se nota a la legua que tengo pancita (embarazada) no soy bailarina y nunca lo fui, no sé de dónde sacan eso”.

La mujer que aseguró estar embarazada continúa con el relato “Si los mismo jugadores están dando respuestas, que ellos les contesten todas entonces, porque por los visto ellos saben todo, yo mi verdad se la di a la jueza”, indicó.

Esta mañana aseguraron desde Argentina que hubo abuso sexual, pero Cinthia Jiménez desmintió esto “A mí nadie me violó, y eso lo quiero recontra aclarar, en ningún momento denuncié abuso sexual ni violación. Yo eso para nada, lo único que fui a denunciar fueron malos tratos, los audios que yo tengo son pidiéndome disculpas por los mal tratos, lo demás lo que haya hecho o dicho Cathy no me incumbe, y no voy a opinar de lo que ella dijo o declaró porque yo no tengo nada que ver con eso”.

Sobre la presencia de cuchillos en el apartamento indicó que si, pero no fueron usadas “Sí había y eso me asustó, pero en ningún momento dije que me pusieron la cuchilla en el cuello, había una bailarina pero no era yo”, dijo Cinthia Jiménez.

