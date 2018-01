Los colombianos Pinto y Suárez, entre los candidatos para dirigir a Ecuador

Los colombianos Jorge Luis Pinto y Luis Fernando Suárez están en la lista de candidatos para el cargo de seleccionador de Ecuador, terna en la que también estaría incluido el argentino Gerardo 'el Tata' Martino.

La Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) y la Comisión de Selecciones, que preside Carlos Villacís, aseguró el martes que "tras el análisis del perfil de catorce seleccionadores, se redujo a tres el número de candidatos entre los que, en marzo próximo, saldrá el nombre del nuevo seleccionador de Ecuador".

Pinto, en entrevista con la emisora "Super K800" de Guayaquil, agradeció hoy que su nombre haya sido tenido en cuenta.

"Yo, la verdad no me quiero adelantar a nada, ustedes son los que me tienen de candidato, de ahí en adelante no quiero adelantarme hasta que el Comité Ejecutivo tome la decisión final", manifestó.

Sobre su situación laboral y contractual afirmó que es un entrenador "independiente" y sin "compromisos profesionales con ninguna organización".

Por su parte, el exseleccionador de Ecuador, Luis Fernando Suárez dijo a la radio "Estrella", de Guayaquil, que era "un halago que en un prestigioso país con tan buenos jugadores me tengan como opción".

Mostró igualmente su gratitud por ser uno de los postulantes a dirigir la Tricolor. "Eso indica que mi trabajo es reconocido", agregó.

Suárez dirige a La Equidad, de la primera división de Colombia, con el que tiene un "contrato indefinido con la posibilidad de poder salir en cualquier momento".

Entre los parámetros para elegir el seleccionador de Ecuador, Villacís aseguró que "se busca que tenga experiencia en haber dirigido selecciones anteriormente, manejo de relaciones humanas e implementación de la disciplina en diferentes contextos y tener contacto permanente con nuestras selecciones formativas".

Pinto dirigió a las selecciones de Costa Rica, que aupó hasta cuartos de final en el Mundial de Brasil 2014, y también lideró las de Colombia, Honduras y Panamá, mientras Suárez llevó hasta octavos de final a Ecuador en el Mundial de Alemania 2006 y clasificó a Honduras para la Copa del Mundo de Brasil 2014.

