Prosinecki: "El Barcelona es mucho mejor que en la pasada temporada"

Nedim Hasic

Sarajevo, 18 ene (EFE).- El croata Robert Prosinecki, exjugador tanto del Real Madrid como del Barcelona y recién nombrado seleccionador de Bosnia, confiesa que sigue de cerca la liga española, de la que destaca en una entrevista con Efe la mejoría de los blaugranas con Ernesto Valverde.

Prosinecki, de 49 años, prepara su mudanza de Zagreb a Sarajevo por su nombramiento, y espera su debut en un amistoso con EEUU el próximo día 28 en Los Angeles, y tres días después disputará otro encuentro con México en San Antonio.

El croata toma el relevo de Mehmed Bazdarevic, que no consiguió llevar a los bosnios al Mundial de Rusia, y estará al frente de la selección durante la fase de clasificación para el Europeo de 2020.

"Espero con anhelo el debut. Hay presiones, pero siempre las habrá y es lógico si estás al frente de la selección bosnia porque tiene todo para lograr buenos resultados", declara a Efe.

Prosinecki ha entrenado a Azerbaiyán, fue asistente de Croacia y dirigió al Estrella Roja de Belgrado y al Kayserispor turco.

Como jugador fue un talento precoz y apenas en la veintena fue el cerebro del Estrella Roja que ganó la Copa de Europa en 1991, una hazaña que hoy en día ningún equipo del Este de Europa puede siquiera soñar.

Los bosnios esperan que transmita parte de su magia a la selección, que sólo ha participado en el Mundial de Brasil de 2014.

"La filosofía es supeditar todo a cómo son los jugadores. A todos les gustaría jugar como el Barcelona o el Manchester City. Como entrenador, me gusta el equipo que juega, que domina, que tiene la pelota en los pies", explica Prosinecki.

Para el técnico, Bosnia "tiene jugadores con calidad suficiente para imponerse a cualquier equipo de Europa". En sus filas hay futbolistas de calidad, como el delantero Edin Dzeko o los centrocampistas Miralem Pjanic y Senad Lulic.

Prosinecki llegó en la temporada 1991/92 con 22 años al Real Madrid entre grandes esperanzas de que fuera un futbolista que marcara época. Pero su carrera no logró despegar por una nefasta serie de lesiones.

En verano de 1995, Johan Cruyff lo ficha para el Barcelona y es uno de los pocos futbolistas que ha jugado en los dos mejores clubes de la liga española.

"Jugué en Madrid tres años y seguro que mis partidos no fueron brillantes", confiesa, y agrega: "No pude jugar durante un año y medio por las lesiones y seguro que eso tuvo su influencia para que no jugase como lo hacía antes".

"Ser alguien que jugó en el Real y el Barcelona es algo grande, un éxito enorme en la vida y un gran honor", afirma el entrenador.

Prosinecki sigue casi cada partido de la liga española, que considera la de mayor calidad de Europa.

"El Barcelona tiene una pinta excelente. Es mucho mejor que en la pasada temporada. Juegan bien, con mucha más firmeza y en su estilo característico, con largas posesiones de la pelota, un ataque rápido y una clase individual extraordinaria", señala.

"Compraron ahora a Coutinho; Dembélé se adaptará rápido al juego y será como era en el Dortmund. El Barcelona tendrá con ellos un equipo realmente excelente. También, tengo que decirlo, aprovecharon de la mejor manera una mala temporada del Real Madrid", indica.

Sobre el debate acerca de los altos precios del los últimos traspasos, como el pagado por el Barcelona al Liverpool por Coutinho, Prosinecki considera que si se pagan esas cantidades es porque se pueden amortizar.

"El Barcelona compra a quien puede ajustarse rápido a su modo de jugar, y este jugador seguro que puede hacerlo", vaticina sobre el centrocampista brasileño.

"Si vemos cómo jugó en el Liverpool está claro que es excepcional. Con el ganan ampliamente en calidad y miran al futuro. Su traspaso es una prueba de que el Barcelona trabaja muy bien", declara.

"Se puede debatir durante horas si los montos de los traspasos han ido demasiado lejos. Es el mercado el que dicta las condiciones. Ya nadie deja a un jugador como Coutinho por poco dinero, esos tiempos han pasado. Quizás todo esto es demasiado, posiblemente sí, pero un club que paga tanto tiene sus cálculos de que lo recuperará", opina.

Sobre la irregular temporada del Real Madrid se muestra cauto sobre las razones del bache tras la brillante campaña pasada.

"Creo, quizás, que después de la brillante temporada pasada había que refrescar al equipo, traer a jugadores con motivación, deseosos de probar su calidad, conquistar todo lo que los madridistas ganaron ya el año pasado", considera.

"Desde hace mucho juegan juntos, ganaron dos veces consecutivas la Liga de Campeones, y seguro que hay ciertas saturación. Tenían bastantes problemas con lesiones. Y además dejaron ir a dos jugadores, en mi opinión extraordinarios, como James Rodríguez y Alvaro Morata, y eso se siente sobre todo en los momentos en que hay que cambiar algo en la cancha", afirma Prosinecki.

"Los dos, como yo lo veo, fueron importantes para el equipo. Y si a ello se agrega que Bale casi siempre está con lesiones, que Ronaldo no está al nivel de antes, entonces es fácil que se produzcan problemas", concluye.

