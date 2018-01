Ahora pienso lo que es Bayern, nadie sabe lo que pueda pasar en el futuro: James

El programa español El Chiringuito presentó la segunda parte de la entrevista exclusiva que le realizó a James Rodríguez, en la primera parte el volante confesó lo mucho que le dolió su salida del Real Madrid; mientras que en esta manifestó que su presente es el Bayern Múnich y solo "piensa" en dicho equipo.

"Por ahora estoy pensando en todo lo que es Bayern, nadie sabe lo que pueda pasar en el futuro", aseguró el volante cucuteño, quien agregó que su decisión de continuar en Alemania o volver a Madrid "tampoco depende exclusivamente de mí".

James, quien se encuentra a préstamo con el cuadro bávaro hasta mediados de 2019, podría ser adquirido por dicho equipo si estos deciden hacer efectiva la opción de compra; de lo contrario, debería regresar al Real Madrid.

Sobre si lo extrañan o no los aficionados blancos, explicó que "no sé si me echan de menos. El trabajo que hice lo hice de corazón, con muchas ganas. Yo creo que todos ven eso".

Mientra que explicó que Daniela Ospina, su exesposa, su madre y el resto de su familia y allegados en España fueron su principal apoyo en los momentos difíciles vividos en la capital española.

James confesó que su hija lloró cuando se enteró que debían abandonar España, algo que le "partió el alma"; desmintió también cualquier mala relación con su vestuario y dio sus impresiones de lo que sintió en su último partido vestido de blanco.

