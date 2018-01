Integrante de One Direction, dona diez mil dólares para cubrir los gastos médicos de una joven fan

El cantante, Louis Tomlinson, ha querido ayudar a mejorar la calidad de vida de una fan de nueve años que padece esquizencefalia bilateral tras enterarse de su historia a través de las redes sociales

La cifra que ha donado es de $10.000 dólares a una joven fan llamada Rylee Sanford con el objetivo de ayudar a su familia a costear una serie de reformas en su hogar, para adaptarlo a las necesidades especiales de la pequeña, y un tratamiento médico puntero que podría contribuir a mejorar su calidad de vida.

El intérprete de 26 años, descubrió la historia de Rylee a través de la plataforma YouCaring, donde sus padres han creado una cuenta en la que explican que su hija es una niña de nueve años con un carácter travieso a la que le encanta sonreír, los animales y la música, especialmente la de One Direction, y que además padece un raro trastorno encefálico conocido como esquizencefalia bilateral, que afecta a su desarrollo y a su capacidad motora y del habla. En su perfil, aseguran que cualquier pequeña donación será inmensamente apreciada.

Además de realizar una generosa contribución a la campaña, Louis también escribió un mensaje de ánimo en el que le enviaba todo su cariño y comenzó a seguir a una de las hermanas de Rylee en Twitter.

Otro de sus ex compañeros de One Direction, Zayn Malik (que abandonó la banda en 2015) también quiso aportar su granito de arena compartiendo un enlace de la campaña para recaudar fondos para su incondicional fan, consiguiendo que en cuestión de horas muchos de sus seguidores contribuyeran con su dinero.

"Rylee está en una nube ahora mismo. Esta semana ha sido locura y mi familia aún no ha conseguido asimilar lo que ha sucedido. Si conocéis a Rylee, también sabréis que está OBSESIONADA con One Direction. Y lo cierto es que yo mismo no podría haber elegido unos ídolos mejores para ella. Gracias una vez más a Louis y también a Zayn por lo que hizo a principios de esta semana. Lo significa todo para nosotros", explicaban emocionados los padres de la pequeña a través de la cuenta de Instagram que han abierto en su nombre y a través de la que documentan sus progresos.

