Agoniza la coalición Uribe-Pastrana

La ex candidata presidencial reaccionó con vehemencia a lo dicho por Ordóñez, sobre un acuerdo en las últimas horas con el ex presidente Uribe e Iván Duque para hacer una consulta en marzo señalando que siente que le están notificando que se quedó por fuera de la coalición y que lamenta el viaje del candidato uribista al exterior en estos momentos.

“Al doctor Duque que le vaya bien en su viaje, me habría gustado que nos hubiéramos reunido para hablar del futuro de Colombia y sobre la llamada de Uribe a Ordóñez … Esto es una notificación de que Iván Duque y Ordóñez serán formula, pues que les vaya muy bien, a mí no me han dicho nada y aquí lo claro es que mi candidatura es independiente, yo no soy candidata de nadie… Me indignan este tipo de acuerdos politiqueros que es lo mismo de siempre, uno tiene que ser transparente en las reglas de juego, para mí lo importante no es quedarme en lo mismo sino cambiar las costumbres políticas… reitero yo no soy candidata de ellos ni de esa coalición, soy candidata de la gente”, añadió.

Ramírez ya tiene equipo de campaña y el aval de la Registraduría para seguir adelante con su candidatura y lo que ha manifestado es que si no hay reglas claras y transparentes se va sola a la primera vuelta.

“Yo no soy la candidata de nadie, no tengo jefe político, yo le respondo a la gente, a los ciudadanos que han votado por mí y que firmaron por mí”, añadió.

La ex ministra siente que el proceso de consolidación de la alianza está desgastado.

Iván Duque llegará de Europa el próximo viernes 19 de enero cuando faltarán tres días para decidir si hay consulta y quienes participan.

Comentarios