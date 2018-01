“Por las pataletas de Pastrana la coalición podría colapsar”: Alejandro Ordóñez

El candidato presidencial Alejandro Ordóñez aseguró que está cansado de las declaraciones a través de cartas y las condiciones que quiere poner el expresidente Andrés Pastrana para la coalición que existe con Álvaro Uribe y lo culpó directamente de ser el responsable si esta alianza se rompe.

“Ese debate me tiene cansado, debo confesarle, porque es una pataleta del expresidente Pastrana porque con sus condiciones que me pone a mí y al Centro Democrático solo busca dañar la coalición. Ojalá podamos salvarla y que no colapse por el bien del país”, dijo Ordóñez.

Tanto Ordóñez como la bancada del Centro Democrático han rechazado las condiciones que puso Pastrana para avanzar en esta coalición y han reiterado que la consulta popular es el mejor camino para elegir al candidato presidencial.

Incluso desde el uribismo han manifestado que no entienden por qué Pastrana hace esas exigencias si no cuenta con un capital político para competir en las urnas.

