Director del Dane pide no generar "pánico informático" con declaraciones sobre el censo electrónico

Esta persona no está ni ha estado en ningún momento autorizada para hablar en nombre de Microsoft, ni tampoco lo hizo. Por lo tanto, sus opiniones no reflejan la posición de la Corporación ni de la Subsidiaria en Colombia.

La bloguera Juliana Peña no pertenece a la subsidiaria colombiana de Microsoft y no está vinculada con proyecto alguno en Colombia. Por tal motivo, no tiene relación alguna con el Censo Nacional.