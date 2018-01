Mujeres no tienen la obligación de decir que están embarazadas al inicio de un contrato

Al revisar una tutela en la que le terminaron un contrato laboral temporal a una una mujer por una presunta falta injustificada al trabajo, la Corte Constitucional aprovechó para dejar clara la duda que tienen algunos respecto a informar sobre el estado de embarazo al iniciar un contrato laboral.

El alto tribunal expresó lo siguiente sobre e caso particular: “la demandante no tenía el deber de informar acerca del estado de gestación a su empleador al inicio del contrato de trabajo y, por tanto, aunque es posible que la tutelante no hubiera sabido que estaba embarazada al momento de suscribir el contrato, tampoco vulneró ninguna obligación legal o contractual en el evento en que hubiera optado por no informarlo”.

La mujer no asistió un día a su trabajo por cuestiones de salud de su embarazo, y le informaron mediante un mensaje de WhatsApp que su contrato terminaba. En el mismo mensaje, se lee en la sentencia, “el representante del empleador le manifestó que llevaba muy poco tiempo vinculada con la compañía y que, seguramente, ella ya se encontraba en estado de gestación al inicio del contrato”.

Si esa fue la razón del despido, dice la Corte, no existe justificación válida para su despido.

Comentarios