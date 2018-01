Orden de captura para ficha clave del desfalco a Reficar

El juez que resuelve la situación jurídica de los implicados en el escándalo de Reficar y que ayer ordenó detención domiciliaria contra el ex presidente y ex vicepresidente de la Refinería, ahora tomó la determinación de enviar a la cárcel a un ex directivo de la empresa CB&I, la contratista de Reficar.

Se trata de Massoud Deidehban, quien se encuentra en los estados Unidos por lo que el juez ordenó a Interpol emitir circular azul para lograr su ubicación y que venga a Colombia a cumplir con la medida de aseguramiento en un centro de reclusión del país.

El juez de garantías también ordenó presentaciones periódicas y una prohibición para salid del país a Orlando José Cabrales, ex presidente de Reficar, mejor suerte que la orden para sus ex colegas: Reyes Reinoso y Felipe Laverde, ex presidente y ex vicepresidente de Reficar, a quienes cobijaron con detención domiciliaria.

Para otro ex directivo de CB&I, Philip Asherman el juez ordenó presentaciones periódicas en el consulado de Houston, una obligación para asistir a las audiencias y prohibición de hablar con el resto de imputados.

Otro dos implicados y ex funcionarios de Reficar, siguen en audiencia para conocer cuál será la medida de aseguramiento en su contra.

Comentarios