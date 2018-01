Mujica dice que Intendente de Montevideo será candidato a la presidencia

El expresidente de Uruguay José Mujica (2010-2015) dijo hoy que el intendente de Montevideo, Daniel Martínez, será uno de los candidatos del partido de coalición de izquierdas Frente Amplio en las próximas elecciones de ese país que se celebrarán en 2019.

"Creo que hay dos o tres pingos (candidatos) jóvenes. Cantado está Martínez. Pero hay algunos más", expresó al diario local La República.

De igual forma, destacó que en relación a la posible postulación ministro de Economía y Finanzas, Danilo Astori, es "ahora o nunca", ya que a su juicio, este es "un buen momento" para que Astori inicie su carrera a la presidencia.

Al ser consultado acerca del nuevo mapa político del país, Mujica señaló que "siempre cambia" y añadió que "es importante la flexibilidad", aunque descartó la posibilidad de regresar en lo personal a la contienda electoral en 2019.

"Para un veterano que tiene 82 años, que cometiera la aventura de jugar esto, lo peor es que corre con el riesgo de ganar. ¿Y después qué hago? Conozco la lleca (calle) y sé que hay clases sociales que me tienen bronca y otras que me quieren mucho (...). Si me meto en un baile de esos, me queda grande", concluyó.

