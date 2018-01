Líbano autoriza estreno de la última película de Spielberg tras las críticas

Las autoridades libanesas autorizaron hoy finalmente la proyección de "The Post", la última película del director estadounidense Steven Spielberg, cuyo estreno está previsto esta semana, tras numerosas críticas en el país.

En un mensaje publicado en su perfil de Twitter, el ministro libanés del Interior, Nuhad Machnuk, aseguró que no hay "ningún motivo que justifique la prohibición de la película, ya que relata la guerra en Vietnam (...) y no tiene relación con el Líbano o con el conflicto con el enemigo israelí".

En las redes sociales hubo una campaña para boicotear la cinta ya que acusaron al director de haber dado dinero a Israel durante la guerra contra el Líbano en 2006.

En junio pasado, el Líbano prohibió la película "Wonder Woman" debido a que en ella trabajaba la actriz israelí Gal Gadot.

"The Post", protagonizada por Tom Hanks, Meryl Streep y Sarah Paulson, gira en torno al papel de los periodistas de los diarios estadounidenses "The Washington Post" y "The New York Times" que destaparon en 1971 una serie de documentos secretos del Pentágono sobre la guerra de Vietnam.

